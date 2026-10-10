La Comisión de Constitución del Senado suspendió su sesión del viernes 9 de octubre y acordó reanudar el debate en el Palacio Legislativo este sábado 10 de octubre a las 10:00 a.m. El grupo parlamentario programó la nueva deliberación sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en la sala Miguel Grau.

Durante la jornada previa, el pleno del equipo dictaminador escuchó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto a diversos integrantes del Gabinete. Las autoridades ministeriales sustentaron la necesidad de emitir decretos legislativos para atender la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

En la sesión participaron los ministros de Justicia, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario, Producción y Vivienda, citados para sustentar los pedidos sectoriales. Cada titular de cartera expuso las medidas técnicas que el Gobierno busca implementar frente a la criminalidad y los desastres naturales.

La comisión que preside el senador Carlos Mesía dispuso un cuarto intermedio tras una extensa jornada de preguntas parlamentarias. Mediante un oficio circular formal, la presidencia convocó a los legisladores titulares y suplentes para definir la fórmula legal de la norma autoritativa.

El debate parlamentario enfrenta posturas opuestas entre las bancadas sobre el límite constitucional de las modificaciones al proyecto. Mientras senadores de diversos grupos defienden la potestad de incorporar materias excluidas, otros sectores exigen un respeto riguroso al texto remitido.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, advirtió a los senadores que no deben desnaturalizar el contenido original del dictamen. El informe final que apruebe la comisión pasará directamente al pleno del Senado para su correspondiente votación en los próximos días.

Luis Galarreta cuestiona lo aprobado en Cámara de Diputados

Horas antes, durante su sustentación ante la Comisión de Constitución, Luis Galarreta calificó de insuficiente el dictamen aprobado por los diputados para las metas del Gobierno. El titular ministerial sostuvo ante los legisladores que el país requiere herramientas completas frente al crimen organizado y no disposiciones recortadas.

El primer ministro criticó la exclusión de facultades sobre inteligencia policial, intervención militar y medidas para reactivar la economía nacional. Asimismo, remarcó que el Poder Ejecutivo solicitó ocho materias prioritarias frente a las restricciones fijadas por la representación de la cámara baja.