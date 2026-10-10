Comisión de Constitución del Senado recibió a Luis Galarreta y otros ministros para comenzar evaluación de pedido de facultades. (Foto: Congreso)
Comisión de Constitución del Senado recibió a Luis Galarreta y otros ministros para comenzar evaluación de pedido de facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución del Senado suspendió su sesión del viernes 9 de octubre y acordó reanudar el debate en el Palacio Legislativo este sábado 10 de octubre a las 10:00 a.m. El grupo parlamentario programó la nueva deliberación sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en la sala Miguel Grau.

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