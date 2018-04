El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este martes que no vendrá a Lima para participar en la VIII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril próximos.

Asimismo, consideró que el mencionado foro internacional es una "pérdida de tiempo" que tiene como objetivo "la colonización económica de la región".

"Venezuela tiene dignidad, así que estaré con ustedes el 13 y 14 de abril, estaremos juntos en las calles de Venezuela y de corazón estaré en la Cumbre de los Pueblos allá en Lima que se va a reunir con los movimientos sociales", remarcó Nicolás Maduro en Caracas.

El presidente de Venezuela indicó que la declinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a asistir a la VIII Cumbre de las Américas deja "muy mal parados a los gobiernos de derecha", pues, según dijo, él les pidió que lo excluyeran de la cita.

"Trump dice que no va a Lima porque no tiene tiempo, porque tiene que atender asuntos globales del mundo. Quiere decir que Lima para él es el patio trasero, los desprecia. Él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él. No se quiere sentar con Mauricio Macri porque le huele mal, no se quiere sentar con Juan Manuel Santos porque le huele a berrinche", indicó.

Nicolás Maduro precisó que para su país la Cumbre de las Américas no es ninguna prioridad, y que su ausencia se debe a que el Gobierno del Perú, de forma "inamistosa", le retiró la seguridad que le corresponde a un jefe de Estado

En otro momento, el mandatario llanero recordó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú, ocurrida el 21 de marzo pasado, y añadió que el economista de 79 años se vio obligado a dejar Palacio de Gobierno "por corrupto".