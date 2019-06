Daniel Salaverry: “La intención es no votar la recomposición de comisiones”

Por Rocío La Rosa y José Carlos Requena

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, considera que solo una recomposición de las comisiones, en la que se incorpore a las bancadas creadas este año, podrá garantizar que prospere la reforma política y la lucha contra la corrupción. De allí que este tema sea el primer punto que ha programado en la agenda del martes en el pleno, antes, incluso, de la sustentación de la cuestión de confianza por parte del primer ministro Salvador del Solar.

—¿Le parece que el Ejecutivo quiere imponer el contenido de una reforma constitucional?

El Tribunal Constitucional ha dicho que el Ejecutivo puede solicitar cuestiones de confianza en un espectro muy amplio de políticas de Estado. Así es que no me parece que por el tema de fondo, que son los proyectos, esté impedido. En donde hay una duda es en los plazos...

►Los caminos de la cuestión de confianza

►“Reformas políticas deben centrarse en minimizar los riesgos del autoritarismo”



—¿Se excede el gobierno cuando dice que si la reforma no se aprueba en esta legislatura, considerará que la confianza le ha sido “rehusada”?

Yo interpreto las declaraciones del presidente en función de la necesidad que se tiene de que parte de estas reformas puedan ya ejecutarse en el 2021, que si no aprobamos en esta legislación, como primera votación, algunas de estas, es muy probable que no lleguen al 2021.

—El primer ministro ha dicho que ya no le está pidiendo al Congreso que discuta sus propuestas, sino que simplemente responda sí confía o no en estas. ¿Cómo toma eso?

La cuestión de confianza se va a ver en dos etapas. Una es el día martes cuando la solicite formalmente el primer ministro en el pleno. Si se aprueba, esta confianza va a tener un desarrollo que se va a ver plasmado en los proyectos que han presentado. Lo que han dicho el primer ministro y el presidente es que no quieren que se desnaturalice la propuesta. Eso no significa que no pueda tener modificaciones o mejoras consensuadas con el Ejecutivo.

—¿No comparte entonces las posiciones de rechazo a la carta del Ejecutivo?

No, porque en esta carta no se plasma el pedido de confianza, sino que se solicita una fecha y se dice para qué necesita ese pleno el primer ministro. Tanto no estoy de acuerdo con esos comentarios, que yo he convocado a pleno el día martes.

—¿Cuál es su posición sobre esta anunciada acción de amparo del congresista Gilbert Violeta sobre la cuestión de confianza?

Están en su derecho de presentar pedidos de amparo. Será el Tribunal Constitucional el que los resuelva. Nosotros tenemos que dar mensajes claros a la ciudadanía, que no nos aferramos a una inmunidad, que estamos dispuestos a reformar nuestro sistema político.

— Un tema que ha motivado este pedido del gobierno es el archivo del proyecto sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Usted está de acuerdo en que sea un órgano externo y no el Congreso el que decida cuándo se levanta o no?

Es un tema que entrará en debate. Es importante que este sea a profundidad y, además, que exista la apertura para que puedan participar diversas voces y finalmente sacar un dictamen consensuado. No me opongo a la propuesta, pero tiene que debatirse.

— El otro tema que ha empujado al Ejecutivo a pedir la confianza ha sido el archivamiento de las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry. ¿Esta decisión de la Comisión Permanente puede ser reconsiderada?

La decisión que tomó una cúpula, que pertenece a un partido político y que permitió que todos estos delitos se archiven, puede ser nuevamente vista en el pleno y puede ser revertida. Y no solo debería verse el tema de organización criminal, sino los demás delitos. No puede existir una organización criminal sin delitos.

—¿Cómo está su relación con el presidente Vizcarra? Antes se les notaba más articulados y recientemente usted lo conminó a decir si quiere cerrar el Congreso.

Nuestra relación siempre ha sido de respeto entre dos presidentes de dos poderes. Hemos construido un diálogo responsable en estos meses que ha permitido superar algunas crisis políticas como la del año pasado cuando también se presentó una cuestión de confianza por la [reforma de] justicia. Eso no disminuye nuestra capacidad de crítica.

—¿Ha pensado que detrás de este pedido de confianza se esconde una intención de cerrar el Parlamento?

Lo que critiqué fue la actitud que tuvo el presidente de venir a confrontar al Congreso. Pero es evidente que la solicitud de la cuestión de confianza está amparada en la Constitución. Haría mal en criticar que el Ejecutivo use esa herramienta. Lo que esperamos los peruanos es que podamos resolver esta crisis pronto. Espero que el martes, una vez planteada la confianza, las bancadas puedan escuchar al primer ministro y luego reflexionar su voto.

—¿Esta invocación va para la cúpula fujimorista, como usted la llama?

Más que a la cúpula, porque dudo mucho de que cambie su actitud, yo me dirijo al grueso de Fuerza Popular, a aquellos que muchas veces se sienten presionados, intimidados por esta cúpula. ¿Qué necesita el país? ¿Necesita el cierre de una institución tan importante como el Congreso? ¿O que se le pueda brindar la confianza a un gobierno para sacar adelante estas reformas políticas?

—¿Estos congresistas presionados se han acercado a usted?

Por supuesto que sí.

—¿De cuántos estamos hablando?

Son muchos los que se me han acercado. Están cansados de tener que acatar las decisiones de esta cúpula que los arrastra a una situación que ellos no quieren.

—¿Por qué afirma que esa cúpula quiere vengarse de usted en Ética?

Es evidente. ¿Por qué se apresuraron a elevar un informe de la secretaría técnica para este lunes? Porque hemos anunciado que el martes vamos a someter a votación la recomposición de las comisiones y hay un consenso en casi todas las fuerzas, y además en muchos congresistas de Fuerza Popular, de que esta recomposición se dé. Creo que la intención inmediata es que no se someta a votación la recomposición y a mediano plazo evitar que yo pueda ser una opción a la Mesa Directiva nuevamente.

— El informe de la secretaría de Ética señala que hay contradicciones de su parte sobre la elaboración de sus informes [de representación]. ¿Se allanará a una eventual suspensión de 120 días?

A mí me denuncia el congresista Marco Miyashiro supuestamente por haber elaborado y firmado un informe que contenía fotos adulteradas. He demostrado con un peritaje que ni elaboré ni firmé esos informes. Las firmas que están allí son falsas. ¿Cuál es mi responsabilidad?

—¿Rosa Bartra debe dejar de presidir la Comisión de Constitución?

Esa es una decisión que tendrá que tomarse en su momento si es que las comisiones se recomponen. Lo que sí creo es que la cúpula de Fuerza Popular le ha hecho muchísimo daño al Congreso y le está haciendo muchísimo daño al país.

—¿Y ella es parte de esa cúpula?

Por supuesto que sí.

—¿Mantiene su intención de buscar la reelección?

Yo he dicho que no lo descarto. Ahora tenemos un tema más importante que es cómo afrontar y superar esta crisis. Lo otro se verá en su momento.

—¿Y por qué quisiera volver a presidir el Congreso?

He dicho que no lo descarto porque me preocupa que nuevamente el Congreso sea presidido por el miembro de una bancada que va a ponerse a disposición de los blindajes y de las obstrucciones, y los peruanos ya estamos cansados.