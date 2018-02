El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó hoy que le tomó por sorpresa la renuncia del congresista Lucio Ávila a la bancada naranja, porque este nunca mostró un signo de disconformidad.

Salaverry dijo que “el que no se sienta cómodo en la bancada donde se encuentra tiene todo el derecho de presentar su renuncia”.

También evitó pronunciarse sobre si el bloque liderado por Kenji Fujimori está ganando fuerza en el Parlamento, tras la inclusión de Ávila.

“Bueno, yo no me voy a referir a esa facción, porque ya no forman parte de mi bancada, pero lo vuelvo e referir que cualquier congresista de cualquier bancada que no se sienta cómodo por A, B o C motivo tiene toda la libertad de presentar su carta de renuncia”, refirió en declaraciones a la prensa.

El congresista naranja, además, señaló que su agrupación seguirá impulsado “las reformas que necesita nuestro país”.

De otro lado, Daniel Salaverry dijo que Fuerza Popular como bancada aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el nuevo pedido de destitución que promueve la izquierda en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht.

“Pero es evidente que ahora tenemos que consensuar aún más con las demás bancada para lograr, de tomarse la decisión, los votos requeridos [para la vacancia]”, acotó.