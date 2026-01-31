Horóscopo de hoy, 31 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Escuchar
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 31 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento especial para resolver temas pendientes y avanzar con algo nuevo. Amor: recibirá reproches porque descuida los pequeños detalles, pero prestará atención.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: percibirá señales que indican que un negocio estará mejor si hace un cambio. Amor: la persona menos imaginada estará muy atraída por su irresistible encanto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resurgirá un conflicto que cree resuelto y las metas comienzan a alejarse. Amor: conocerá a una persona que le inspirará inmediato afecto y querrá acercarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar reparaciones o mejoras en el lugar de trabajo. Amor: una discusión revelará una situación que le tomará por sorpresa. Urge dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para lograr negocios o proyectos nuevos estará muy desarrollada. Amor: se abrirá un diálogo en la pareja por quién ejerce la administración del dinero.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá rumor sobre que su proyecto no es el mejor, pero los desmentirá. Amor: alguien recién llegado le creará expectativas; hallará la excusa para acercarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para las compras y las ventas que facilitarán cambios. Amor: en el lugar menos imaginado conocerá a una persona con irresistible encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algunos colegas harán objeciones a su iniciativa y postergan cambios. Amor: la persona más impensada le invitará a una cita en el lugar que quiere conocer.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le revelarán una información que facilitarán tareas o negocios. Amor: su simpatía resultará atractiva para la persona que más desea conocer.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio muy esperado para reforzar los negocios. Amor: tendrá un encuentro fortuito y será lo mejor que ocurra contra la rutina.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se animará a emprender con productos nuevos o audaces. Éxito resonante. Amor: alguien tímido mostrará sentimientos con cierta mezquindad, pero lo ayudará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hallará esos datos y objetos que cree extraviados y el proyecto avanzará. Amor: si concurre a una cita con demasiada expectativa, podría cometer una torpeza.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMABLE PERO SI LE PRESIONAN SE CONVIERTE EN ALGUIEN IRASCIBLE.

