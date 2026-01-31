Horóscopo de hoy, 31 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 31 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento especial para resolver temas pendientes y avanzar con algo nuevo. Amor: recibirá reproches porque descuida los pequeños detalles, pero prestará atención.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: percibirá señales que indican que un negocio estará mejor si hace un cambio. Amor: la persona menos imaginada estará muy atraída por su irresistible encanto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resurgirá un conflicto que cree resuelto y las metas comienzan a alejarse. Amor: conocerá a una persona que le inspirará inmediato afecto y querrá acercarse.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar reparaciones o mejoras en el lugar de trabajo. Amor: una discusión revelará una situación que le tomará por sorpresa. Urge dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para lograr negocios o proyectos nuevos estará muy desarrollada. Amor: se abrirá un diálogo en la pareja por quién ejerce la administración del dinero.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirá rumor sobre que su proyecto no es el mejor, pero los desmentirá. Amor: alguien recién llegado le creará expectativas; hallará la excusa para acercarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para las compras y las ventas que facilitarán cambios. Amor: en el lugar menos imaginado conocerá a una persona con irresistible encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algunos colegas harán objeciones a su iniciativa y postergan cambios. Amor: la persona más impensada le invitará a una cita en el lugar que quiere conocer.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le revelarán una información que facilitarán tareas o negocios. Amor: su simpatía resultará atractiva para la persona que más desea conocer.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio muy esperado para reforzar los negocios. Amor: tendrá un encuentro fortuito y será lo mejor que ocurra contra la rutina.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se animará a emprender con productos nuevos o audaces. Éxito resonante. Amor: alguien tímido mostrará sentimientos con cierta mezquindad, pero lo ayudará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hallará esos datos y objetos que cree extraviados y el proyecto avanzará. Amor: si concurre a una cita con demasiada expectativa, podría cometer una torpeza.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMABLE PERO SI LE PRESIONAN SE CONVIERTE EN ALGUIEN IRASCIBLE.