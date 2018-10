Días negros en el partido naranja, crisis en Fuerza Popular [CRÓNICA]

Mientras Keiko Fujimori escuchaba la exposición del fiscal José Domingo Pérez en la Sala Penal Nacional esta tarde, se difundieron dos cartas, una del congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui; y otra de José Chlimper, hasta hoy secretario general y ex candidato a la vicepresidencia por ese partido.

Los documentos tuvieron tonos opuestos, aunque ambos apelaron a un mismo valor: la lealtad. Mientras Reátegui reclamaba que en su agrupación política “se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad” y que “la lealtad se ha roto por parte del líder”, Chlimper comunicaba a su lideresa que se mantendrá “como un disciplinado militante con la lealtad y el compromiso intactos” y que desde el 2014, cuando empezó a militar en el fujimorismo, ha “trabajado con lealtad y compromiso”.

El fin de las cartas también fue diferente. El legislador por San Martín indicó que asumirá el costo de sus errores políticos en el interior del partido y la bancada; es decir, que no renunciará. En tanto, Chlimper confirmó su renuncia a la secretaría general de Fuerza Popular.

En el caso del ahora ex secretario general de su partido, la respuesta de Keiko Fujimori no tardó en llegar. “Con total y absoluta gratitud por su apoyo incondicional en los momentos más trascendentes aceptamos la renuncia de Pepe Chlimper. […] ¡Gracias por apoyarme con esta decisión e iniciar una nueva etapa!, ¡Nuestro amor al Perú garantiza que seguiré contando contigo!”, expresó.

Al cierre de esta nota, la ex candidata no se pronunciaba sobre la misiva que le envió Reátegui ni sobre los cuestionamientos que este esbozó contra ella y su agrupación.

El domingo, en una entrevista con el programa “Punto final”, Fujimori confirmó que su relación con Reátegui no está precisamente en su mejor momento.

“Hace cerca de dos semanas que no he tenido ningún contacto con él. Cuando estuve detenida ilegalmente, hubo varios congresistas que fueron a saludarme, él no se encuentra dentro de estos congresistas”, indicó.

—Días complejos—

Minutos después –también en las redes sociales– de que se hicieron públicas las cartas de Reátegui y Chlimper, la todavía vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, comunicó que ha aceptado la renuncia del coronel EP en retiro Walter Jibaja, ex jefe de seguridad del Congreso de la República que desde hace unos días había sido vuelto a contratar por su bancada “por su ‘expertise’ en temas de defensa, orden interno e inteligencia”.

Cuando fue jefe de seguridad, Jibaja había sido cuestionado por agraviar a opositores y periodistas a través de Twitter, coincidentemente el canal de comunicación más usado por Fuerza Popular en los últimos días.

Todo esto ocurre mientras el partido naranja ha empezado una fase de reestructuración.

Esta noche, Keiko Fujimori anunció que en esta etapa de transición, las funciones del CEN y del comité político partidario las manejará un comité de emergencia encabezado por el legislador Miguel Torres, quien es, a su vez, subsecretario general de Fuerza Popular. “Sus miembros cumplirán también la función de voceros”, acotó.

Dentro de la reestructuración general de nuestro partido, se ha nombrado un Comité de Emergencia que será encabezado por el congresista Miguel Ángel Torres, en su condición de Sub-Secretario General de FP.

Por reestructuración queda desactivado el Comité Político. (1/2) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 25 de octubre de 2018

Por otro lado, el martes no se pudo realizar la habitual reunión de bancada, debido a que los congresistas han viajado a sus regiones por la semana de representación.

Desde Trujillo, Rosa Bartra dijo a El Comercio: “No tengo ninguna queja del trabajo [de Úrsula Letona, Karina Beteta y Alejandra Aramayo como voceras]. Esto [los cambios] tomará el tiempo que deba tomar”.

Consideró también que no es necesario que los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento –todos de Fuerza Popular– pidan licencia a la bancada, tal como hizo Daniel Salaverry.

“Al Parlamento se llega a hacer política y llegamos representando a partidos políticos. Y hacer política para dirigir a un país a su desarrollo no se convierte en un impedimento de ninguna clase, sobre todo cuando el Parlamento es el primer foro político del país”, concluyó la parlamentaria.