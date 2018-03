¿Qué opinaron los congresistas por modificación sobre la censura?

El Congreso de la República aprobó este jueves la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR, que hace cambios en el reglamento del Congreso respecto a la censura y las cuestiones de confianza a ministros de Estado.

El mencionado cambio fue publicado este sábado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La modificación en el reglamento del Congreso plantea que no se considere una “crisis total” del Gabinete si el mandatario ratifica a algunos de sus ministros tras una censura o rechazo de la confianza.

Además, señala que no procede una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento de control político, como una interpelación o censura a un ministro.

Ante ello, expertos constitucionalistas coincidieron en calificar esta decisión como “inconstitucional”. Samuel Abad manifestó que “no respeta el sentido” de la Constitución y que limita la atribución del Ejecutivo. Aníbal Quiroga, por su parte, explicó que “es poco técnico”.

Sin embargo, los congresistas que votaron a favor de esta medida defendieron la modificación y argumentaron que el Congreso de la República está cumpliendo con sus funciones legislativas.

“Lo que también tiene que hacer el Parlamento es que cuando haya algunos vacíos que no están bien desarrollados, algunos artículos de procedimiento, entonces tiene que mejorarlos, es lo que corresponde”, dijo Karina Beteta, de Fuerza Popular, a El Comercio.

La legisladora aseguró que el objetivo de esta propuesta es esclarecer las normas “para que no existan malas interpretaciones y abuso de la Constitución o abuso de las facultades que pueda tener el Ejecutivo”.

El congresista del Frente Amplio Marco Arana sostuvo que el Parlamento está cumpliendo con ejercer el control político que le corresponde y cuestionó que el Ejecutivo “quiera desconocer el rol del Congreso”.

Por su parte, el oficialista Gilbert Violeta comentó que la aprobación de la norma se hizo de manera “burda e ilegal” y agregó que la intención de trasfondo es evitar que el Ejecutivo cierre el Congreso ante un posible rechazo de confianza por segunda vez.

Además, fue duro en criticar a Mauricio Mulder, el impulsor de la propuesta. “Se ha convertido en una suerte de ideólogo del fujimorismo y es el hombre que, con la experiencia parlamentaria, le da forma a todas las ideas que el fujimorismo no se atreve a plantear directamente”, enfatizó.

Su compañera de bancada Patricia Donayre aseveró que se está consumando un “legicidio” y acotó que PPK “puede apelar a la no retroactividad de la norma, decir que no se aplica para él”.

-Abstención-

La resolución legislativa fue aprobada con 81 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones. Uno de los congresistas que se abstuvo, justamente, fue Clayton Galván, del bloque de Kenji Fujimori. El parlamentario manifestó que la propuesta se aprobó de forma “muy apresurada”.

“No me parecía tan claro. No podría estar en contra de una cosa que no sé y tampoco a favor. He sentido que hay un tema de desesperación y apresuramiento en el tema de la aprobación de esto, razón por la cual me abstuve”, explicó a este Diario.

Clayton Galván reveló que identificó un “nerviosismo” por parte de los congresistas que estaban a favor de esta medida. “No es dable que haya una modificación de la noche a la mañana”, agregó.



