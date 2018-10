Fuerza Popular: la derrota del fujimorismo en Lima y regiones

Fuerza Popular, la mayor fuerza congresal, termina la jornada electoral con una de las mayores derrotas, tanto en las distritales de Lima, como en las principales provincias y en todas las regiones del interior del país, según la encuesta boca de urna de América-Ipsos.

El fujimorismo no pudo repetir los buenos resultados del 2016 donde su lideresa Keiko Fujimori quedó segunda a nivel presidencial, y logró una mayoría absoluta en el Congreso con 73 representantes. Acá analizamos los resultados de Fuerza Popular a nivel subnacional.

-En Lima-

​Fuerza Popular postuló al abogado Diethell Columbus para la alcaldía de Lima. Según la encuesta boca de urna de América-Ipsos, Columbus -quien no milita en el partido- solo obtiene el 2%, por debajo de candidatos como Manuel Velarde (Siempre Unidos, 2.1%), Esther Capuñay (Unión por el Perú, 2.2%) y Pablo Silva (Frepap, 2.4%).

De mantenerse este porcentaje en el resultado oficial, Fuerza Popular habría obtenido un porcentaje menor al de la elección del 2014, donde su entonces candidato Alberto Sánchez-Aizcorbe logró un 2,6%.

Con este, ya suman 8 procesos de los últimos 25 años donde el fujimorismo no ha logrado victoria alguna en Lima. Solo en dos ocasiones estuvo cerca. En 1995 con Jaime Yoshiyama (Nueva Mayoría-Cambio 90) y en 1998 con Juan Carlos Hurtado Miller (Vamos Vecino). Tanto el ex presidente del Congreso Constituyente de 1993 y fundador de Fuerza Popular, como el ex primer ministro y titular de Economía de Alberto Fujimori, quedaron detrás del fallecido Alberto Andrade.

La vocera de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, sostuvo ayer a El Comercio que su partido había cumplido con presentar un "candidato con solvencia técnica y personal". "Lamentamos que esta buena propuesta no haya podido despunta, pero destacamos que tuvo un bueno papel en la campaña", refirió a este Diario.

El mal resultado en la alcaldía de Lima se repite para Fuerza Popular a nivel distrital. Según la encuesta boca de urna de América-Ipsos, el fujimorismo no obtendría ninguna alcaldía distrital. Un resultado adverso que repite del 2014.

En la referida encuesta, ningún candidato de Fuerza Popular aparece siquiera disputando una alcaldía por empate técnico.

-En el interior-

El mal resultado de Fuerza Popular también se repite en la regiones. Según la encuesta boca de urna de América-Ipsos, el fujimorismo no gana ni peleará ninguna segunda vuelta para los gobiernos regionales.

De esta manera, Fuerza Popular pierde los tres gobiernos regionales que obtuvo en los comicios del 2014: Ica, Pasco (no presentó candidato) y San Martín (su candidato se retiró a mitad de la campaña).



En Ica, el virtual gobernador es Javier Gallegos (Obras por la Modernidad) y el candidato fujimorista Jorge Hurtado aparece en el rubro "Otros". Como se recuerda, Fuerza Popular tuvo varios enfrentamientos contra su saliente gobernador de Ica, Fernando Cilloniz.

En las principales provincias del país, Fuerza Popular tampoco aparece entre los primeros lugares de la encuesta de boca de urna de América-Ipsos.



A algunos ex congresistas fujimoristas parece haberles resultado la estrategia de postular sin el logo de la "K". El ex legislador Juan José Díaz Dios (2011-2016) -quien se venía desempeñando como jefe del Área de Participación Ciudadano del Congreso- aparece en empate técnico en la Alcaldía Provincial de Piura.