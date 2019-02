Héctor Becerril: los cuestionamientos que pesan sobre el congresista de FP

La noche del domingo el programa “Cuarto Poder” reveló el testimonio de una empresaria involucrada en las investigaciones del Caso Los Temerarios del Crimen de Chiclayo. Esta acusó al congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) de haber recibido sobornos para que una empresa obtenga una licitación en el 2017.

El testimonio es de Mirtha Gonzales Yep, quien acusó al legislador de recibir estos sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo la licitación de una obra valorada en aproximadamente 11 millones de soles

Al respecto, el congresista afirmó hoy que se allana al levantamiento de su secreto bancario y todas las investigaciones vinculadas a este caso.

"Yo no vivo de coimas, yo vivo de mi sueldo. Que quede claro que (esa casa) es el único bien que tengo”, indicó Becerril en conferencia de prensa en el Congreso.

A continuación, revisa los principales cuestionamientos que pesan en contra del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril .

-Presuntas influencias en el CNM -

El 25 de julio del 2018 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional presentada en contra del congresista Héctor Becerril por presuntamente tratar de influir en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017.

Sin embargo, el 15 de octubre del mismo año en la Comisión Permanente esa denuncia fue archivada con 17 votos a favor -de Fuerza Popular y el Apra- y 10 en contra.

La acusación se basaba en la declaración del ex integrante del CNM Baltazar Morales, quien manifestó que Becerril se reunió con él en la casa de Guido Aguila en febrero del 2017 para solicitarle su voto a favor del entonces consejero Julio Gutiérrez Pebe.

“Esa reunión nunca existió, no es la primera vez que lo digo, esa reunión fue otra patraña inventada, a mí no me van a amedrentar con hechos que no han existido”, dijo Becerril en su momento.

-Vínculo con el ex juez supremo César Hinostroza-

El 1 de agosto del 2018 se reveló un audio donde conversaba el ex juez supremo César Hinostroza con el congresista Héctor Becerril. Según reveló IDL-Reporteros, el audio data del día en que se estaba llevando a cabo allanamientos en las casas del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama y el ex ministro del gobierno de Alberto Fujimori Augusto Bedoya.



Al respecto, Becerril negó haber conversado con el magistrado sobre algún tema de su partido, aunque no precisó sobre qué sí hablaron.

"No conversé con el Dr. [César] Hinostroza sobre ningún tema partidario. No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez. No conozco a Pacho Bedoya y a [Jaime] Yoshiyama lo he visto dos veces en eventos del partido. Aunque les duela no hay delito", escribió en su cuenta de Twitter.



- Intercede por deuda a su hermano-

El alcalde de Aucallama (Huaral), Pedro Salguero, aseguró en un reportaje de "Panorama", difundido el 30 de abril del 2018, que el congresista de Fuerza Popular habría intentado fungir como mediador para que el municipio pague los S/300 mil que adeuda desde el 2014 a Red Medical Dental & Bussines, empresa en la que labora su hermano.

Salguero afirmó que Segundo Becerril, hermano del congresista, solicitó en el 2016, como representante de la empresa, que se cancele la deuda contraída en la anterior gestión, pero esta no se pudo efectuar. Tras ello, la secretaria del despacho del congresista habría organizado una reunión con el burgomaestre.

“Dijo que había que ver la forma de cómo iniciar el pago a esa empresa que es de S/300 mil. Era porque la empresa pertenece a su hermano, como familiar le está dando la mano para ver cómo cobrar la deuda”, afirmó Pedro Salguero a "Panorama". Posteriormente, Héctor Becerril negó conocer al alcalde de Aucallama y que se haya reunido con él.

- Presunta relación con Antonio Camayo-

El portal IDL-Reporteros reveló una foto donde se ve al congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) participar en la fiesta de cumpleaños que celebró el ahora preso empresario Antonio Camayo el 13 de febrero del 2017. Las imágenes muestran al legislador junto al cumpleañero y al ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

Camayo, quien fuera gerente de la empresa Iza Motors, se volvió colaborador eficaz en el caso que lo relaciona con la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

En su momento, El Comercio intentó comunicarse con Héctor Becerril para obtener su respuesta tras la difusión de estas fotografías, pero el congresista no respondió a nuestras llamadas telefónicas.

- Héctor Becerril y Los Temerarios del Crimen-

El 23 de enero de este año, el congresista negó estar relacionado con algún hecho de corrupción en la Municipalidad de Chiclayo, en medio de investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público contra la organización criminal Los Temerarios del Crimen, la cual habría tenido entre sus filas al ex alcalde David Cornejo Chinguel.

"Niego tajante y enfáticamente que yo esté metido en temas delictivos o de corrupción que están siendo investigados en la Municipalidad Provincial de Chiclayo", señaló el parlamentario en una conferencia de prensa.

Según las indagaciones que está llevando a cabo el fiscal Juan Carrasco Millones en Chiclayo, tanto Héctor Becerril como sus hermanos, Wilfredo y Antonio, habrían participado en una trama de sobornos y favorecimientos al ex alcalde David Cornejo, actualmente con prisión preventiva como parte de las investigaciones.