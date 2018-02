Jorge Barata acepta ser interrogado por la fiscalía

Jorge Barata aceptó ser interrogado por fiscales peruanos a fines de mes. A través de su defensa, el ex jefe de Odebrecht en el Perú comunicó su conformidad con la propuesta formulada por la Fiscalía de Lavado de Activos. Este planteamiento señala que las declaraciones del ex ejecutivo no serán compartidas con el procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, con el fin de que no presente medidas contra él.

Está previsto que el interrogatorio se realice el 27 y 28 de este mes en Sao Paulo. Fuentes de El Comercio aseguraron que Carlos Kauffman, abogado de Barata en Brasil, enviará un escrito entre hoy y mañana a la fiscalía peruana para dar cuenta de la decisión que tomó su cliente.

Solo falta que el fiscal brasileño Orlando Martello, quien dirigirá el interrogatorio, notifique formalmente a sus pares peruanos que se llevará a cabo la diligencia como estaba programada.

—Tema superado—

El consentimiento de Barata se da luego de que la Fiscalía de Lavado de Activos, a través de su coordinador, el fiscal Rafael Vela, le comunicara el viernes pasado a su defensa que el procurador Ramírez no está legitimado para intervenir en las investigaciones de su dependencia.

Kauffman había condicionado la participación de su defendido al accionar del procurador, quien días atrás dijo que podía embargar las cuentas de los ex ejecutivos de la constructora para asegurar el pago de la reparación civil de Odebrecht (que estima sería de más de S/3.400 millones).

Desde la fiscalía precisaron que, si Ramírez pretende acceder a las declaraciones, deberá pedirlas formalmente a las autoridades de Brasil.

Este Diario se comunicó ayer con Ramírez, pero prefirió no hacer comentarios sobre el tema. Tampoco sobre las declaraciones de la primera ministra Mercedes Aráoz, quien cuestionó la labor del procurador y remarcó que el gobierno sí quiere que Barata sea interrogado.

—Diligencia clave—

Se tiene previsto que el primero en interrogar a Barata sea el fiscal Germán Juárez, quien investiga al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Al día siguiente, lo hará su colega José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular.

El fiscal superior Vela participará del interrogatorio.

Barata, conforme al acuerdo de colaboración que firmó en Brasil, tiene prohibido mentir u omitir información sobre las preguntas que se le realicen.

Juárez tiene preparado un pliego de 33 preguntas; Pérez, de 71.

Las interrogantes de Juárez se centran en los detalles del aporte que Odebrecht reconoció haber entregado a la campaña de Humala. En el caso de Pérez, pedirá a Barata que confirme si realizó aportes a Keiko Fujimori. Además, requerirá que aclare a qué otros políticos apoyó la constructora, entre ellos, el ex presidente Alan García y el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Según Marcelo Odebrecht, Barata es quien tiene los detalles sobre a quién, y de qué manera, la firma brasileña entregó aportes.

En el interrogatorio que fiscales peruanos realizaron a Odebrecht en noviembre del año pasado, declaró: “Apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”.

