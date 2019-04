Barata ratifica que Villarán le agradeció por el aporte de US$3 millones de Odebrecht

En el último día de interrogatorios en Curitiba, Brasil, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ratificó ante los fiscales peruanos que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, le agradeció por el aporte de Odebrecht de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación.



Fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio informaron que Barata indicó que el agradecimiento de Villarán se dio por vía telefónica.

►Los millones para el No

► Odebrecht: Jorge Barata confirmó aportes a campañas electorales en el Perú

Según Barata, tuvo varias conversaciones con Susana Villarán y la que más resaltó fue cuando lo llamó para confirmarle que José Miguel Castro le solicitó un aporte económico para la campaña del No a la revocación.

Barata, según su testimonio, conoció a Susana Villarán cuando era alcaldesa de Lima y la visitaba para conversar sobre la concesión Rutas de Lima, cuyo contrato se firmó el 9 de enero del 2013, en pleno proceso revocatorio.

Según el ex directivo de Odebrecht, la constructora decidió apoyar la mencionada campaña de Villarán porque era una persona con respaldo de la prensa peruana y porque querían limar asperezas con ella, quien fue muy crítica al Cristo del Pacífico, donado por Odebrecht en el segundo gobierno de Alan García.

Este Diario intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa Villarán, pero este no respondió nuestras llamadas. Se supo que ningún representante legal de Villarán estuvo presente en el interrogatorio pero que envió un pliego de preguntas.



En la víspera, Barata explicó que, de los US$3 millones entregados, US$2 millones fueron entregados en Brasil al publicista Valdemir Garreta, propietario de la consultora FX Comunicaciones. Esa empresa trabajó en publicidad y asesorías para la campaña por el No en el 2013.

Mientras que el US$1 millón restante fue entregado directamente al gerente municipal de Lima, José Miguel Castro, pero que inicialmente la constructora coordinó la apertura de una cuenta, que se concretó el 9 de agosto del 2013, a nombre de Gabriel Prado Ramos en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Prado fue gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima entre enero del 2011 y enero del 2013 y presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) entre el 17 de enero y el 19 de febrero del 2013.

-Barata dijo que no entregó dinero para la reelección-

Al finalizar la primera parte del interrogatorio, el fiscal Germán Juárez Atoche indicó que Barata afirmó que Odebrecht no entregó dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán porque no les hicieron ningún pedido.

Asimismo, dijo que el ex representante de Odebrecht en Perú se comprometió a entregar documentación que corrobore los detalles sobre la entrega de dinero para la campaña del No a la revocatoria.

"La simple declaración debe tomarse con las reservas del caso y para tomar algún tipo de medida debe corroborarse todo lo dicho", aseguró el fiscal Juárez, quien estuvo a cargo del interrogatorio.

-El código de Castro-

El fiscal Juárez también señaló que Barata reconoció la autenticidad de la planilla del Departamento de Operaciones Estructuradas en donde aparecen dos pagos que suman en total US$700 mil al código nombre ‘Budian’ que fue asignado a José Miguel Castro, ex gerente municipal de Villarán.

Barata, según nuestras fuentes, explicó que el código nombre ‘Budian’ se le asignó a José Miguel Castro en alusión al nombre de un pescado brasileño. Ese seudónimo se lo pusieron Barata y Raúl Ribeiro, ex gerente de la concesionaria Rutas de Lima.

En el interrogatorio de este viernes, Barata también sostuvo que parte de los pagos a la campaña del No, se entregaron después de culminado el proceso electoral porque José Miguel Castro le exigía ese saldo aduciendo deudas por la campaña.

Además, Barata confirmó que se reunió con Castro unas tres o cuatro veces. La primera fue en su despacho en la Municipalidad de Lima en la que le solicitó US$3 millones para la campaña del No a la revocación. En la reunión también estuvo presente Raúl Ribeiro.

Las mismas fuentes agregaron que Barata detalló que Raúl Ribeiro se encargó de entregarle el dinero de Odebrecht para la campaña del No a José Miguel Castro en Lima. El ex ejecutivo manifestó no conocer el detalle de los pagos que se hicieron en el Perú porque estos lo realizó Ribeiro.

Barata manifestó que a Odebrecht le preocupaba una posible revocatoria contra Villarán debido a que consideraban que su salida pondría en peligro el proyecto de la obra Rutas de Lima.

Tras el interrogatorio de ayer, el ex gerente municipal José Miguel Castro afirmó que no le pidió dinero a Jorge Barata y que ni siquiera se ha reunido con él. “Lo que dice el señor Barata es completamente falso. No he recibido dinero ni de Barata ni de Odebrecht ni de ninguna otra empresa”, indicó Castro. ningún representante legal de Castro estuvo en el interrogatorio pero, al igual que en el caso de Villarán, envió un pliego de preguntas.

De otro lado, Barata indicó que las siglas "Tapete" y "Sevite" son contraseñas para las entregas de recursos Odebrecht al No la revocación de Villarán. Esto estará incluido en los 4 mil folios de documentación que entregará la empresa.