El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, señaló que el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata deberá probar que la empresa brasileña entregó aportes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.



“Lo que ha dicho Barata en su segunda manifestación es que le han entregado dinero a dos ex directivos de Fuerza Popular, quienes lo han negado. En todo caso, le corresponde al señor Barata presentar las pruebas respectivas”, dijo al programa "Beto a saber".

El portal "IDL-Reporteros" difundió el audio de la declaración que dio Jorge Barata en el interrogatorio fiscal en Brasil. En este, se le escucha afirmar que entregó dinero al ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama y al ex ministro del gobierno fujimorista Augusto Bedoya para la campaña del 2011.

Además, sobre José Chlimper, señaló que coincidió con él en varios eventos sociales. No obstante, el secretario general fujimorista negó dicha información.

“Como declaré ante la Comisión Lava Jato, yo estuve una vez con él con la presencia de cinco empresarios agrarios. Nos invitó a almorzar a un restaurante fusión cuando estaba promoviendo H2Olmos. Le expresé mis preocupaciones técnicas del proyecto. Esa fue la única vez que lo vi”, expresó.

José Chlimper aseguró que no acostumbra asistir a reuniones sociales y dijo que, si hubiera estado con Barata en alguna de ellas, existirían fotos o pruebas. “En términos genéricos, ha dicho que me puede conocer de eventos sociales, pero yo no voy a eventos sociales”, aseveró.

Por otro lado, crítico el trabajo de los fiscales que realizaron el allanamiento a la casa de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y señaló que hubo un “innecesario show”. Cuestionó que no exista el mismo trato con otras personas que también fueron mencionadas por Barata.

“Yo no quiero especular, pero los hechos son los hechos y debo declarar -atendiendo a los hechos- que cada uno saque sus conclusiones”, declaró.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...