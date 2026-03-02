Escuchar
Resumen

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, DC, el 2 de marzo de 2026 | Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó este lunes que su país tenga tropas sobre el terreno en Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país como parte de la operación contra la República Islámica.