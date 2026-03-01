Resumen

José Balcázar impulsó ocho leyes para crear universidades sin financiamiento asegurado. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Durante su paso por el Parlamento, José Balcázar enfocó parte importante de su actividad legislativa en la creación de universidades públicas. En total, ocho de esas propuestas terminaron convertidas en ley, pese a que no incluían una fuente de financiamiento definida para garantizar su implementación.

