Durante su paso por el Parlamento, José Balcázar enfocó parte importante de su actividad legislativa en la creación de universidades públicas. En total, ocho de esas propuestas terminaron convertidas en ley, pese a que no incluían una fuente de financiamiento definida para garantizar su implementación.

Según reveló el programa dominical Cuarto Poder, varias de estas iniciativas fueron cuestionadas porque no aseguraban recursos para su funcionamiento.

El reportaje detalló que, aunque las normas establecían la creación formal de las universidades, su operatividad quedaba supeditada a futuras asignaciones presupuestales.

El informe periodístico también indicó que el Poder Ejecutivo formuló observaciones precisamente por la ausencia de respaldo económico. Sin embargo, el Congreso aprobó algunas de las propuestas por insistencia, permitiendo su promulgación.

Para la exministra de Educación Marilú Martens, la estrategia de crear nuevas universidades sin planificación integral resulta contraproducente.

“El país no necesita llenarse de nuevas universidades, para crear una universidad toma mucho tiempo, lo mejor es descentralizar las universidades que ya existen en la capital, es mejor crear filiales, otras sedes al interior del país. Estas leyes reflejan populismo”, sostuvo.

“Se aprobaban estos proyectos, sin haber tenido en cuenta que no estaba contemplado el presupuesto para la creación de estos espacios, esto significaba que solo era una creación en el papel y que su verdadera creación debía esperar (...) El Ejecutivo lo alertó, pero el Congreso siguió”, añadió.