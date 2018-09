Keiko Fujimori: “El Perú no está para golpes de Estado”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este miércoles la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo y señaló que ve con preocupación la actitud mostrada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En un evento partidario en Chala, en Arequipa, la ex candidata presidencial manifestó que aprendió a hacer política en la adversidad y que tiene la consciencia tranquila respecto al accionar de su agrupación política, Fuerza Popular.

"Yo no les tengo miedo […]. Vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero que en realidad lo que busca no es eso. El Perú, queridos hermanos, no está para golpes de Estado, no está para debilitar más a sus instituciones", remarcó Keiko Fujimori.

En ese sentido, precisó que lo que el país requiere en este momento "es que trabajemos unidos de la mano para el desarrollo". "Y desde acá le digo, presidente Vizcarra, lo que Chala necesita es agua, títulos de propiedad, pistas, veredas, seguridad", añadió.

Minutos antes, mencionó que la cuestión de confianza, a la cual tildó de "amenaza", evidencia nerviosismo por parte del Gobierno, "pero más allá de lo que intenten hacer, Lava Jato, Chinchero y Madre Mía van a salir publicados y todos los peruanos vamos a conocer la verdad".

Cabe mencionar que mientras Keiko Fujimori realiza actividades partidarias en el sur del país, el pleno del Congreso debate la cuestión de confianza que planteó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en aras de que el Parlamento apruebe las cuatro reformas constitucionales que presentó el Ejecutivo para que se sometan a un referéndum en diciembre de este año.