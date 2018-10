Kenji Fujimori tras anulación de indulto a su padre: “Siento mucho dolor”

El suspendido congresista no agrupado Kenji Fujimori se pronunció vía Twitter sobre la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que anuló el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó en diciembre del año pasado al ex mandatario Alberto Fujimori.

“Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor”, manifestó.

Precisamente, el suspendido congresista estuvo junto a su padre en el ambulancia que trasladó a este desde su vivienda en La Molina hasta una clínica local en Pueblo Libre.

Como se informó, la resolución de juez Hugo Nuñez Julca señala que

el indulto carece de efectos jurídicos, por lo que declaró fundado el pedido realizado por deudos de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.



"Mando que se continúe con la ejecución de sentencia en los términos que fue impuesta, en todos sus extremos; en consecuencia gírese las órdenes de ubicación y captura contra el sentenciado Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", indica el documento.

Hasta antes de ser indultado, Fujimori venía cumpliendo una pena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.