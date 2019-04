Nuevos testigos comprometen a hermana de Gilbert Violeta por depósitos a PpK

El Comercio accedió en exclusiva a nuevos testimonios que complican más la situación legal de Giovanna Violeta, hermana de Gilbert Violeta, congresista y ex jefe de la campaña electoral del partido Peruanos por el Kambio (PpK, ahora llamado Contigo) entre noviembre del 2015 y enero del 2016.

Giovanna Violeta es investigada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos junto a PpK, la ONG Instituto País y el ex personero legal del partido Carlos Portocarrero. La sede de esta organización, fundada por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue usada como local de la campaña del 2016.

Hace algunas semanas, este Diario reveló las declaraciones que dieron dos colaboradores de la campaña de Kuczynski. Estos aseguraron que depositaron dinero en efectivo en la cuenta que el partido tenía en el Banco de Crédito, por órdenes de Giovanna Violeta.

Esta vez, este Diario recogió el testimonio de Patricia Amelia Arroyo Honores, una cambista de dólares que trabaja en la avenida José Leal, en Lince. El 18 de febrero pasado, declaró a la policía y a la fiscalía que realizó depósitos bancarios a pedido de la hermana del legislador.

“[Los depósitos eran de] un promedio de US$30.000 y esto era realizado al cambio de moneda en soles, para lo cual buscaba a otros compañeros cambistas que no recuerdo sus nombres a fin de completar los US$30.000 que ella [Giovanna Violeta] cambiaba. Estos depósitos los he hecho en varias oportunidades. [Las operaciones] no eran todos los días y estas se realizaban de vez en cuando. Respecto a los cambios que hacía, estaban entre US$18.000 y US$2.000 a US$3.000”.

Jesús Amelia Honores Sánchez, madre de la cambista Patricia Arroyo, también admitió que realizó transferencias por encargo de Giovanna Violeta.

“Hace dos años aproximadamente la señora Giovanna le compró dólares a mi hija, no recuerdo la cantidad, y esta señora me dijo que le haga el favor de depositar ese dinero que había cambiado de dólares a soles. […] Saliendo del banco procedo a entregar el voucher a la señora Violeta, que me estaba esperando en las afueras y, luego de hacerle la entrega de este voucher, me da la suma de S/10”, afirmó Jesús Honores, de 73 años.

En diálogo con este Diario, ella reconoció que realizó las operaciones bancarias. “Ya la conocíamos desde que estaba comprando sus dólares y me dijo que le haga un favor de depositarle porque tenía que ir al médico, al dentista, entonces me dijo ‘te vamos a dar una propina de S/10’, ya pues, deposité y me fui”.

Asimismo, Patricia Arroyo dijo a El Comercio que ya declaró todo lo que sabía sobre este caso a las autoridades. “A Giovanna la conozco desde hace años porque era del barrio”.

Otro testimonio es el de Jorge Bazán Ludeña, ex chofer y conserje del Instituto País, quien además trabajó para la campaña de Kuczynski entre el 2015 y el 2016. El año pasado, declaró a la policía que realizó varios depósitos por orden de Giovanna Violeta.

“Al Banco de Crédito habré llegado a hacer depósitos entre 10 y 15 oportunidades, tanto en soles como en dólares por montos de S/2.000 y S/5.000 hasta S/30.000 a S/40.000”, declaró a las autoridades.

Bazán, quien recibía una remuneración mensual de S/1.500, también indicó: “La señora Giovanna Violeta me giró [cheques] unas cinco veces aproximadamente. Los cheques eran del BCP, no recuerdo el tipo de moneda que se me giraba, y no podría decirle los montos. […] Y una vez que cobraba el dinero en el banco, se lo entregaba todo esto a esta señora. Ahí un amigo me dice que es lavado de activos”.

Jorge Bazán luego dijo a este Diario que solo brindará detalles a las autoridades.

Para la ex procuradora de lavado de activos Janeth Briones, el utilizar a terceros para realizar depósitos es una señal de que se quiere ocultar el origen del dinero.

“Lo regular es que sea el mismo aportante el que haga el depósito. En eso consiste la transparencia que debería haber en las campañas electorales, porque utilizar a un tercero podría indicar que se quiere ocultar el origen del dinero y quién es el titular. Entonces, para nosotros eso es indicio de lavado de activos”, señaló.

Francesca Storino, ex recepcionista del Instituto País y ex asistente personal de Giovanna Violeta, es una testigo clave de esta investigación. Hace unas semanas, ella declaró a este Diario que depositó más de S/300 mil a la cuenta de PpK por orden de la hermana del parlamentario.

La investigación se había estancado desde hace dos años en el Departamento de Lavado de Activos de la PNP. Sin embargo, desde enero de este año, fecha en la que se incorporó como jefe de esa unidad el comandante PNP Jaime Portilla, la investigación ha dado un giro: ya van más de 60 personas implicadas que nuevamente están siendo interrogadas. Además, el fiscal de lavado de activos Telmo Zavala ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de la cuenta del partido PpK.

—La versión de los involucrados—

El congresista Gilbert Violeta se negó a declarar para este informe. Sin embargo, en una entrevista que dio a Canal N respondió: “Una cosa es el donante y otra cosa es el portapliegos y el depositante […]. Esa señorita [Francesca Storino] era el portapliegos, era la que hacía el depósito”.

De esa manera, el congresista intentó minimizar la denuncia que involucra a su hermana, a quien señalan como la responsable del manejo del dinero en efectivo que ingresó a la cuenta bancaria de PpK en la campaña del 2016.

En el mismo sentido, se pronunció el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, gerente administrativo de la campaña. En un programa de televisión, restó importancia a la denuncia contra Giovanna Violeta, quien –dijo– “cumplía las funciones de bancarizar ese ingreso”.

En comunicación con este Diario, Grados indicó: “Toda vez que la campaña viene siendo investigada por el Ministerio Público, reitero mi disposición para brindar todo mi apoyo a ese proceso”.

Sin embargo, ni el congresista Violeta ni Grados han aclarado cuál era el origen del dinero.

Ambos afirman que todo el dinero que ingresó a la campaña fue bancarizado como muestra de transparencia. Sin embargo, este Diario encontró en diciembre del año pasado a cinco ciudadanos que negaron haber donado dinero y que según la ONPE figuran como aportantes.

Lizandro Rodolfo Ramón Artica labora en una entidad bancaria y, según la documentación que entregó el partido a la ONPE, él habría donado S/15.000 a la campaña de PpK del 2016.

“No, ya quisiera tener ese dinero, jamás.[…] Nunca aporté y me siento al igual que muchos señores, en cierta parte estafado, usado por estos partidos políticos”, dijo.

Ramón Artica no es el único aportante fantasma cuyo nombre fue usado por Peruanos por el Kambio para justificar sus ingresos ante la ONPE. A este testimonio se suman el de Giancarlo Enrico Castro, quien aparece con una donación de US$24.900 equivalentes a S/81.647; el de Santiago Juan Estela y Nalvarte con S/20.000; el de Alberto Romeo Napuri Gonzales con S/25.000; y el de José Luis Pastor Frisancho con S/20.000. El monto registrado supera los S/160 mil.

En tanto, Giovanna Violeta indicó a este Diario: “El señor Grados ya aclaró públicamente su responsabilidad como gerente de campaña, a cargo de la recepción de fondos (también en efectivo, disponiendo su bancarización) y de su administración (ingresos y egresos). Me reservo el derecho de emitir cualquier otra opinión. Y de ser el caso, lo haré cuando corresponda ante la autoridad competente”.

—Ex asistente declaró sobre aportes—

Francesca Storino declaró ante la fiscalía y la PNP que además realizó retiros de dinero casi de inmediato. En dos recientes entrevistas que ofreció a El Comercio, brindó detalles sobre las otras funciones que cumplió durante la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

“La señora Giovanna me indicaba que juntara documentación para entregarle al contador. Entonces, cuando venía la presentación de ONPE, ahí es donde faltaba rellenar espacios. Cubrir los montos que habíamos depositado. Entonces se rellanaba con cocteles o si no se mandaba a buscar personas que quisieran figurar. Por ejemplo, llamaba al señor Alfonso y él daba su nombre para los recibos”.

Storino asegura que ella llenaba los recibos. “A mí la señora Giovanna me decía ‘toma este listado, tienes que hacer estos recibos con estos montos’ y yo llenaba”.

Según la página web de la ONPE, Alfonso Grados registra tres aportes por un total de S/46.290.

Al respecto, el ex ministro de Trabajo respondió que los aportes que figuran en la ONPE fueron hechos por él.

—El factor Cavassa—

Francesca Storino indicó que en varias ocasiones vio a José Luis Cavassa en el local del partido PpK. Cavassa cumple prisión preventiva por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Cavassa iba al Instituto País. Lo he visto cuatro o cinco veces seguidas. Yo le he entregado personalmente cheques girados por la señora Giovanna. Obviamente, con los sellos y firmas de José Alberto Labán y el señor José Luis Sierra, que eran los encargados de firmar los cheques […]. Entonces, como a mí me daban la orden de sustentar ese cheque, se le pedía su recibo por honorarios […]. Alguna vez lo vi reunido con la señora Giovanna Violeta y alguna vez se ha reunido con el señor Gilbert”, señaló.

Cuando Cavassa fue detenido, Gilbert Violeta negó conocerlo. Agregó que “fue un error, mas no un delito” su contratación. Alfonso Grados también negó conocerlo.