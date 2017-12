PPK superó vacancia: ¿qué retos políticos tiene ahora?

Tras varios días de incertidumbre, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) puede sentirse más aliviado tras la decisión del pleno del Congreso de la República de no aprobar la vacancia en contra suya por “permanente incapacidad moral”.

El mandatario enfrentó dicho proceso a causa de los vínculos de su empresa Westfield Capital y la constructora brasileña Odebrecht, responsable de pagar sobornos por la adjudicación de obras públicas en nuestro país.

Para la vacancia del jefe del Estado se requerían, como mínimo, 87 votos, pero los opositores a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski solo alcanzaron 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones.

La jornada estuvo llena de sorpresas. La mayor de ellas, sin lugar a dudas, fue la que protagonizó la bancada de Fuerza Popular tras la votación, pues se contabilizaron diez votos en ámbar por parte la tribuna naranja.

Las abstenciones fueron gestionadas por el hijo menor del recluido ex mandatario Alberto Fujimori, quien ya ha sido sancionado en dos oportunidades por expresar su disconformidad con las posiciones adoptadas por el grupo dirigido por su hermana, Keiko Fujimori.

Tras superar este proceso a PPK aún le resta transitar por un trecho sinuoso, pues deberá lidiar con un Congreso que ha demostrado, en más de una oportunidad, disconformidad con sus explicaciones sobre sus vínculos con la constructora brasileña y sus acciones como jefe del Estado. ¿Qué retos políticos enfrentará ahora?

Para el analista político Enrique Castillo, uno de los principales desafíos de Kuczynski será hacer frente a la agresividad del fujimorismo, la misma que se va a ver multiplicada a causa de que no se aprobó la vacancia, teniendo en cuenta que ya existe una derrota sufrida en la elección presidencial del 2016.

“Pero a la vez, hacer frente a lo que viene va a ser el esfuerzo de muchos por tratar de encontrarle muchas más cosas para que se vuelva a justificar otro pedido de vacancia para finalmente botarlo”, dijo a El Comercio.

El también conductor del programa de TV "Agenda Política" considera que el hecho de que PPK se quede hoy “no significa que permanezca hasta el 2021, ya que lo van a perseguir permanentemente”.

El analista político Luis Nunes, por su lado, manifiesta que este proceso de vacancia “le ha hecho un daño muy fuerte al gobierno”, aunque este no es irreparable si es que el presidente consigue llamar a un gobierno de unidad nacional, “un poco tratando de lanzarle una rama de olivo al fujimorismo”.

“Sino, va a ser muy difícil que se mantenga porque, además, faltaría descubrir algunas cosas más en cuanto a contratos [de sus empresas], y me imagino que él seguirá con el mismo argumento: no lo gestioné, no lo conocía, yo tenía la ‘muralla china’”, manifestó.

Finalmente, el analista político de ’50+1’ José Carlos Requena comenta que PPK deberá tener claro que no solo se gobierna con preocupaciones sectoriales.

A la vez, también tendrá la obligación de entrar en consciencia sobre las limitaciones que ha mostrado durante este año y medio en Palacio de Gobierno.

“No olvidemos que Kuczynski fue elegido por solo una diferencia de 41 mil votos. En primera vuelta solo ganó en tres de las casi 200 provincias. Tiene un problema de arraigo y de popularidad importante, un problema de falta de sostén político, de poco diálogo entre su gobierno y su bancada”, añadió.

Para esto, apunta Requena, PPK tendrá que comprender que las relaciones entre el Ejecutivo, su grupo parlamentario y el partido político Peruanos por el Kambio son relevantes, por lo que podría aspirar a conformar un gobierno de técnicos y políticos.

