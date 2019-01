¿Quiénes son los jueces supremos que tienen audios con César Hinostroza?

César Hinostroza ha cumplido, hace unos días, tres meses recluido en un penal en España, donde afronta un proceso de extradición tras fugarse del país a pesar de estar impedido de salir.

Desde julio pasado hasta ayer, se siguen conociendo audios de las conversaciones entre César Hinostroza y otros jueces supremos que permanecen en la máxima instancia del Poder Judicial.

–Vicente Walde–

El diario La República difundió ayer un nuevo audio de César Hinostroza en el que conversa con el actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde.

En la conversación, Walde solicita al entonces juez supremo un “apoyo” para designar como relatora a una empleada de la Corte Suprema. Además, se refiere a que no fue la primera vez que se hizo este pedido. “Ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz”, recuerda el jefe de la OCMA en el audio.

El magistrado fue designado por la Sala Plena de la Corte Suprema como titular de la OCMA en reemplazo de Ana María Aranda el 18 de diciembre pasado.

A través de un comunicado, Jaúregui aseguró que se pretende "perjudicar su imagen", pues el material "no tiene contenido ilícito".

–Duberlí Rodríguez–

Poco después de renunciar a la presidencia del Poder Judicial, se difundió una conversación entre Duberlí Rodríguez y el ex juez supremo César Hinostroza. Esta grabación fue la primera y la única revelada entre ambos, quienes se trataban de "hermanos", término bastante usado desde que se revelaron los llamados CNM audios.

"Hermanito, cómo me dejas, me abandonas", le dice Hinostroza a Rodríguez, en el audio que reveló el programa Cuarto Poder. El ex titular del Poder Judicial respondió diciéndole le iba a "mandar el carro". De lo que se escuchó, todo indicaba que tenían pactada una cena –un caldo de gallina– el 1 de febrero del 2018.

Si bien la grabación no configuró ningún delito, reveló un tono un aparente familiaridad entre ambos. En ese momento no se conocía cuál sería la relación entre Rodríguez e Hinostroza.

Duberlí Rodríguez descartó que exista algún audio con una conversación comprometedora o de contenido ilícito, en la que haya participado. Solo reconoció la que tuvo con Hinostroza, cuando le hizo una invitación. “Uno de mis asistentes en temas de prensa lo llamó para tomar un caldo de gallina. Yo simplemente le dije que asistiera porque estábamos con otros jueces supremos”, dijo

–Ángel Romero–

El juez supremo, titular de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, protagonizó en el 2018 más de un audio con César Hinostroza, cuando las conversaciones comenzaron a difundirse.

El programa Panorama reveló en julio pasado un primer audio en el que ambos conversaban sobre los cambios en la entonces Sala Penal Nacional y que Duberlí Rodríguez estaba "preocupado" por dichas modificaciones.

En agosto, el programa Cuarto Poder difundió un segundo audio –de una conversación de mayo– en la que se escucha a Romero y a Hinostroza hablar sobre el caso de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y Hernán Costa, abogado con orden de prisión preventiva acusado de negociar con las pensiones.

Este caso era investigado por el fiscal José Domingo Pérez, quien acusó a Costa, su hijo, una jueza y un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de conformar una organización ilícita para obtener millonarios beneficios indebidos.

Sobre este caso es el que hablan Hinostroza y Romero. Este último le consultó al ex juez respecto al tema de lavado de activos y el delito precedente, según él, para absolver la consulta de un amigo, quien es Costa. Romero ha reconocido no solo que la consulta era para su amigo que estaba prófugo de la justicia, sino que también fue un error el tono de la conversación.

Por estos audios, el Comité de Ética del Poder Judicial abrió investigación al juez supremo.

Cabe mencionar que el aspirante a colaborador eficaz, el alcalde electo de Olmos Willy Serrato, en el marco de la investigación a Los Temerarios de Tumán, implicó a Romero en una supuesta ayuda para lograr su nombramiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. El juez supremo ha rechazado esta versión.

–Martín Hurtado–

El juez supremo Martín Hurtado, quien actualmente conforma la Sala Civil Permanente, también tuvo un audio con Hinostroza. En este, revelado por Canal N, se le escuchaba coordinando con el ex juez sobre supuestos acuerdos para los nombramientos dentro de la Corte Suprema.

"Yo me tengo que ir del Poder Judicial dejándote nombrado, compadre. Electo a ti, compadre", le decía César Hinostroza a Martín Hurtado en la conversación. "Ya, compadrito. Gracias, hermano", le respondió. Este último también afirmó que hubo intención de otros magistrados para brindarle apoyo, pero él dejó en claro -según señaló- que tenía un acuerdo con Hinostroza y un tal "Angelillo". El ex magistrado le pidió a Hurtado que, en futuras conversaciones, evite dar nombres.

Sobre esta conversación, Martín Hurtado aseguró que "no tiene contenido penal ni falta ética, dado que está referida a la elección del presidente del Poder Judicial para el período 2019-2020, como parte del proceso electoral que se vive en todas las cortes del país".

“No significa ninguna 'repartija' de cargos, ya que la elección se produce por voto secreto y universal del 50% más uno de los miembros de la Sala Plena, integrada en este momento por 17 jueces supremos”, apuntó el magistrado en ese entonces.