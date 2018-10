Este viernes por la noche, el portal IDL-Reporteros publicó varias conversaciones de un grupo de Telegram, llamado “La Botica”, integrado presuntamente por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular, en la que se coordinarían ataques contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.

Según el medio de comunicación, dicho material fue entregado por el testigo protegido 2017-55-3 al Ministerio Público. En los diálogos, relacionados a coyuntura ocurrida en las últimas dos semanas, participa Keiko Fujimori, así como su asesor Pier Figari.

Además, también se lee al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los parlamentarios Rosa María Bartra, Milagros Salazar, Úrsula Letona, Leyla Chihuán, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo y Karina Beteta.

En la primera de las siete capturas de imagen mostradas por IDL-Reporteros, Keiko Fujimori le indica a Daniel Salaverry que mande un mensaje a la bancada “de prudencia”.

“Chávarry es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar”, agrega la lideresa de Fuerza Popular en aparente alusión al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Asimismo, en la segunda captura, Pier Figari apunta que el fiscal José Domingo Pérez “está de viaje en México... No se supone que detiene para investigar. ¿Entonces para qué detuvo? Así trabaja. Así trabaja el fiscal”.

La primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, pregunta luego: “¿Podríamos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos. ¿Quién puede?”. Figari insiste e indica: “Y con el doc en la mano dar las entrevistas y joderlo... Deslegitimarlo... Evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar”.

“Si eso es cierto es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez”, sostiene Héctor Becerril.

Úrsula Letona, quien se había ofrecido a conseguir el mencionado récord migratorio, señala que el lunes tendrán el documento “para salir a chancar”. “Este desgraciado... O sea que viaja y viaja. Lleva dos días en México. ¿Cómo hace su trabajo desde allá?”, contesta luego Leyla Chihuán.

A continuación, las siete capturas del chat de Telegram del grupo La "Botica" publicados por el portal IDL-Reporteros.

(1)

-Keiko:

Daniel, manda un mensaje a Bancada de prudencia. Chávarry es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar...



-Daniel Salaverry:

Ok.



-Rosa María Bartra:

Nos llevan harta distancia... Por favor, avancemos, o no podremos poner en práctica ni siquiera defensa.



-Milagros Salazar Nuevo:

Sería bueno que Víctor nos pase la entrevista de Ángel Delgado en Canal N de hoy donde tiene posición neutral y sutilmente respalda a Chávarry.



-Daniel Salaverry:

Listo. Mensaje enviado.



-Úrsula Letona:

Se va armar la tercera guerra mundial. PS tiene cierto respaldo en la FN, pero Gonzalo Chávarry empezó de técnico, la gente lo [...]



(2) Luego de la detención preliminar a Keiko Fujimori



-Desconocido:

Y Mario no retiró su firma. Tanto análisis jurídico y no se dan cuenta que esto NOS HACE DAÑO.



-Pier Figari:

Congresistas, me dicen que José Domingo Pérez está de viaje en México... No se supone que detiene para investigar. ¿Entonces para qué detuvo? Así trabaja. Así trabaja el fiscal... Encarcela y se va de vacas.



-Leyla Chihuán:

¿Podríamos conseguir el récord migratorio? Con eso lo matamos. ¿Quién puede?



-Pier Figari:

Exacto.



-Leyla Chihuán:

No puede tener a una persona detenida 10 días y el viajar 5.



(3)



-Pier Figari:

Pídanlo, plis.



-Úrsula Letona:

Yo.



-Leyla Chihuán:

Gente, ¿quién de aquí tiene alcance? Ok.



-Pier Figari:

Y con el doc en la mano dar las entrevistas y joderlo... Deslegitimarlo... Evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar...



-Héctor Becerril Rodríguez:

Si eso es cierto es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas tengas el dato avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez.



(4)



-Alejandra Aramayo Gaona:

Avisan por fa.



-Úrsula Letona:

Ok amigos. Foto de Hola [adjunta una imagen]. Está en México



(5)



-Karina Beteta Rubín:

Héctor, la movilización es a las 4 p.m.



-Leyla Chihuán:

Este desgraciado... O sea que viaja y viaja. Lleva dos días en México. ¿Cómo hace su trabajo desde allá?



-Úrsula Letona:

El lunes tenemos el reporte migratorio oficial para salir a chancar.



-Leyla Chihuán:

¿Ese no es oficial?



-Karina Beteta:

RPP informó que Domingo Pérez está en México en un evento.



-Úrsula Letona:

Parece web, pero igual saquemos el récord migratorio formal, ese que viene selladito para sacarle el ancho.



(6)



-Rosa María Bartra:

Es oficial, no se puede sacar el documento por la hora, pero es su récord. Pérez está en México desde el 10.



-Úrsula Letona:

¡Perfecto! Igual sacaremos el impreso.



-Karina Beteta:

Ya la prensa lo confirmó.



-Rosa María Bartra:

O sea, el día que detienen a la lideresa.



-Karina Beteta:

Debemos decirlo ya en las entrevistas.



(7)



-Úrsula Letona:

Y hoy se han llevado a cabo diligencias fiscales incluso en la tarde, la adjunta ya salió, ¿quién decreta? Por delivery.



-Rosa María Bartra:

Coincido con Kary, para el lunes no sé cuánto se puede perder fuerza.



-Leyla Chihuán:

Buen mensaje, U.



-Úrsula Letona:

Mañana hay espacio en RPP, ¿quién puede ir 8:30 [a.m.], Rosa, podrías? Yo tengo una reu importante con Micky por encargo de Pp.



-Rosa María Bartra:

No puedo mañana a esa hora.



-Úrsula Letona:

Sí, Ley, hay que empezar a cuestionar su trabajo, no dicen que es chancón, implacable, ya, pues, ¿qué funcionario viaja tanto como él? Teniendo casos tan importantísimos.