La traducción oficial del testimonio de Odebrecht en Curitiba

El 9 de noviembre del año pasado, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, rindió ante un equipo de fiscales peruanos su segunda y quizá más importante declaración –en el marco de la investigación del Caso Odebrecht– sobre los aportes que habría realizado su empresa a las campañas de políticos peruanos.

En la audiencia estuvieron el fiscal provincial que investiga a Keiko Fujimori, José Domingo Pérez; el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela; los abogados de la ex candidata presidencial (el peruano Edward García y el brasileño Breno Brandão); tres abogados de Odebrecht; y una traductora oficial.

La diligencia, realizada en la ciudad de Curitiba y que fue dirigida por el procurador federal brasileño Orlando Martello, tenía como objetivo conocer los posibles vínculos entre Keiko Fujimori y la constructora a raíz de la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita, exemplo Venezuela”, que figura en una de las agendas del celular de Odebrecht.

El Comercio accedió a la traducción oficial de este interrogatorio que consta de 146 páginas y que recoge las 2 horas y 55 minutos con 48 segundos que duró la cita. En esta declaración, Odebrecht ratificó la entrega de aportes a las campañas de los principales candidatos presidenciales y partidos políticos. “Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, a quien compitió con Alan García, a quien compitió con Toledo”, dijo. (Audio 1 - Página 72)

En otro momento, aseguró: “Yo diría esto, que es un entendimiento casi certero, nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales del Perú, a todos los partidos y, probablemente, varias elecciones de congresistas; es decir, era normal que en los países donde actuábamos nosotros hiciéramos eso. No solo apoyábamos al partido oficialista sino también a la oposición”. (Audio 1 - Página 33)

Odebrecht dejó en manos de los ex ejecutivos de su empresa Jorge Barata, Ricardo Boleira y Luiz Mameri los detalles de cómo se realizaron estas negociaciones.

Mira al detalle la declaración del ex CEO de la constructora brasileña en los siguientes enlaces:

Audio 1: PDF 1 - Declaración de Marcelo Odebrecht

Audio 2: PDF 2 - Declaración de Marcelo Odebrecht



—Keiko Fujimori—

Sobre la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, encontrada en la agenda del empresario.



Pregunta del fiscal brasileño Orlando Martello: Entonces, usted ha dicho, y es bueno destacarlo, porque los cuestionamientos vendrán, que usted no sabe si realmente se efectuó ese pago a Keiko.



Respuesta de Marcelo Odebrecht: No, no. Yo le sugerí a Barata que aumentara si tenía algún problema. No recuerdo ni si hablé con él específicamente de 500, lo puse aquí, probablemente lo dije, porque está aquí, pero puedo haberlo anotado y después no haber comentado el monto, pero, con seguridad, le dije y no sé si fue, si hubo la necesidad o no de que él lo hiciera, no lo sé. (Audio 1 - Página 43)



Fiscal brasileño Orlando Martello: Entonces, en relación con la señora Keiko Fujimori, usted explicó aquí que no recuerda haber tenido encuentro con ella ni haberle pagado nada, ¿es así?



Marcelo Odebrecht: No.



Fiscal brasileño Orlando Martello: Pero no descarta la posibilidad…



Marcelo Odebrecht: No descarto, y es lo que le digo, cuando yo digo, creo, cuando digo creo, tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko en su campaña y al partido, ¿me dejo entender? (Audio 1 - Página 58)



Pregunta del fiscal peruano José Domingo Pérez: En la anotación se hace referencia “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. Quiero que precise a qué se refiere.



Marcelo Odebrecht: No, son dos cosas… lo de hacer visita, recuerde que no es, es otra anotación...



José Domingo Pérez: OK.



Marcelo Odebrecht: [...] Con respecto a “500” es lo que ya mencioné… cuando vino ese pedido, cuando le dije a Barata o a Mameri… les dije a Mameri y Barata que nosotros daríamos ese dinero que el PT [Partido de los Trabajadores de Brasil] pidió donarle a Ollanta, la reacción de Barata fue muy mala… porque él creía que no debíamos hacerlo… y era exponernos, en aquel momento. Todo el mercado creía que Ollanta era malo, los empresarios peruanos querían alejarse de él, y Barata tenía la percepción de que Ollanta iba a perder, entonces Ollanta… él no quería desgastarse, y que alguien supiera que estábamos dando una donación a un candidato que era antimercado […] ese es el punto… vas y le das más a Keiko. Ahí es que no recuerdo si exactamente hablé de 500 más o si ese monto provino de él…, esa anotación… recuerdo el contexto… no recuerdo específicamente que si… que hablé con él, pero recuerdo que hablé dentro de ese contexto. (Audio 2 - Páginas 134-136/ Versión web 60-62)



Fiscal José Domingo Pérez: Para que precise, ¿500 se refiere a 500 mil dólares?



Marcelo Odebrecht: 500, con seguridad, hace referencia a 500 mil dólares, ¿me dejo entender? No sé… es lo que digo… que no sé si ese monto, se lo dije, él me lo dijo o si yo lo anoté y finalmente no lo dije… de lo que me acuerdo es del contexto de la conversación.



Fiscal José Domingo Pérez: Cuando usted hace referencia a “aumentar”, ¿a qué cantidad base se está refiriendo?



Marcelo Odebrecht: […] queda claro para mí que él ya había dado alguna contribución y entonces yo le dije que aumente… algo así, no recuerdo si tuve esa conversación, pero… leyendo la anotación deduzco. […] Obviamente es que él [Barata] vino a mí y me preguntó [y yo le dije]: “Entonces, Barata, si le diste en la primera vuelta, entonces auméntale ahora en la segunda”.



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Puede usted precisar [...] si ha dispuesto o aportó económicamente para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del año 2011 para la Presidencia de la República del Perú?



Marcelo Odebrecht: Barata podrá precisarlo.



Fiscal José Domingo Pérez: Precise usted si ha aportado o ha dispuesto, además de lo que está señalando, para la campaña del 2016.



Marcelo Odebrecht: Barata es quien también podrá [explicarlo]... Eso podrá ser aclarado por Barata o Boleira. (Audio 2 - Páginas 137-139/ Versión web 63-65)



—Alan García—

Sobre la anotación “Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG” y el financiamiento de campañas.



Marcelo Odebrecht: Kuntur era el proyecto, la concesión del gasoducto del Perú. Su nombre era Kuntur en un inicio […] Odebrecht compró la concesión de Kuntur y, en aquella época, estoy casi seguro que era Alan García y nosotros fuimos muy alentados… por el Gobierno Peruano para comprar esa concesión porque Perú tenía mucho interés en ese asunto de utilizar el gas, el gasoducto de allá, aquel que existe ya estaba… con capacidad máxima […] y, probablemente, como está aquí AG, es Alan García, no recuerdo, pero todo indica que esa era una noticia buena, que el proyecto avanzaba, tanto para el Perú como para Alan García que probablemente, tal vez por cuestión de las elecciones, o algo así, sería una noticia positiva. (Audio 1 - Páginas 30-32)



Fiscal brasileño Orlando Martello: [...] ¿El grupo empresarial Odebrecht o las empresas relacionadas o vinculadas han entregado dinero a AG [...]?



Marcelo Odebrecht: [...] Entonces yo diría que, con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, pero digo, con toda seguridad, que nosotros apoyamos a Alan García […] como es la época en que estaba Barata, es Barata, con seguridad, quien va a poder ser más específico en este punto.



Fiscal brasileño Orlando Martello: Y esa ayuda... ¿cómo es que se daba normalmente?



Marcelo Odebrecht: [...] Si fue una donación espontánea; es decir, eso, en el caso de Alan García, yo ahí digo que la persona en este caso, de nosotros, que tenía un vínculo con Alan García era Barata. En el caso de Alan García, con toda seguridad, él podrá decirlo. (Audio 1 - Páginas 33-35)



Fiscal brasileño Orlando Martello: ¿Usted estuvo alguna vez con el señor Alan García?



Marcelo Odebrecht: Estuve. En realidad conocí a todos los presidentes: Toledo, Alan García y Ollanta Humala. No recuerdo haber estado con Keiko, tal vez con Keiko en algún evento, pero no recuerdo, pero con los tres presidentes sí estuve, sí estuve.

Fiscal brasileño Orlando Martello: Con relación a Alan García, ¿en alguno de esos contactos se le solicitó algo en cuanto a una donación, contribución para las campañas?



Marcelo Odebrecht: […] No, Alan García, él siempre decía que no: “Mira, Barata me está apoyando, lo agradezco… ¿sí?, ¿OK?... el apoyo de ustedes”… Es decir, daba a entender que lo estábamos apoyando, y entiendo que este apoyo involucraba, con seguridad, algún apoyo a la campaña, ¿correcto?, no sé si directamente a la campaña de él o [a] la campaña de congresistas de su partido. (Audio 1 - Páginas 38-39)



Fiscal José Domingo Pérez: [En] la pregunta 14, ¿usted ha identificado a… AG como Alan García?



Marcelo Odebrecht: En una… en una de las anotaciones, en la segunda, no en la primera…



Fiscal José Domingo Pérez: Sí, en la segunda: “Anuncio para Kuntur agora bom para Peru/AG” […].



Marcelo Odebrecht: Bien, bien.



Fiscal José Domingo Pérez: [...] ¿A qué período más bien corresponde esa anotación?



Marcelo Odebrecht: Con seguridad, fue al final del gobierno de Alan García porque fue en ese período que nosotros estábamos negociando la compra de Kuntur. (Audio 2 - Páginas 88-89/ Versión web 14-15)



Fiscal José Domingo Pérez: [...] Usted ha señalado con respecto a ese tema… que los incentivaron a comprar el proyecto.

Marcelo Odebrecht: Así es. Sí, el gobierno nos incentivó a comprar porque…



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Quién? ¿Quiénes?



Marcelo Odebrecht: Mire, creo que escuché eso del propio Alan García, pero Barata y Mameri siempre decían que… el gobierno, no sé si Alan García directamente, los ministros. (Audio 2 – Página 89/ Versión web 15)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Cuáles han sido las actividades ilícitas en ese gobierno?



Marcelo Odebrecht: ¿Cuál? ¿Qué gobierno?



Fiscal José Domingo Pérez: Gobierno de Alan García.



Marcelo Odebrecht: [...] Las ilicitudes que hubo [en el gobierno de Alan García] y de qué tipo y, si las hubo, quien podrá decirlo es Jorge o él podrá decir quién era, qué hizo, dónde, ¿me dejo entender? Pero, en el gobierno de Alan García, es Jorge Barata. Es él quien va… él va a poder… [...] él es colaborador, al igual que yo, entonces él, él, él está obligado a… él no puede guardar silencio. (Audio 2 - Página 90/ Versión web 16)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Barata ha dado un pagamento no contabilizado a Alan García?



Marcelo Odebrecht: No lo sé. Imagino que esto lo digo, por la manera [...] como nosotros actuábamos [...] imagino que todos recibieron directa o indirectamente, cuando digo directa o indirectamente o no contabilizado [...] directamente o a través de socios nuestros que luego eran reembolsados. (Audio 2 – Páginas 103-104/ Versión web 29-30)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Ha contratado usted a Alan García, o sus empresas, como conferencista o consultor posteriormente a que este ha sido presidente?



Marcelo Odebrecht: No lo sé, pero no dudo [...] era algo que hacíamos […] a las personas a la hora que salían del poder, es que uno las contrate, no porque sea algo incorrecto, porque normalmente las personas tienen que contribuir desde el punto de vista de visión política […] por eso no dudo… Barata pudo haber ayudado a Alan García con una conferencia. (Audio 2 - Páginas 105-106/ Versión web 31-32)

Fiscal José Domingo Pérez: En otro lugar, además de Palacio de Gobierno hasta la fecha de su detención, ¿usted se ha reunido con Alan García?



Marcelo Odebrecht: Con Alan García, como presidente, solo estuve con él en Palacio en algunos eventos… por ejemplo, cuando celebramos, creo que los treinta años [de Odebrecht] en [el] Perú él fue allá al evento… creo que fue en el hotel… él dio un breve discurso y recuerdo que estuve con él, cuando él ya no era más presidente, él ya había salido de la presidencia, [nos reunimos] en la casa de Barata, pero el presidente ya era Humala. (Audio 2 - Páginas 108-109/ Versión web 34-35)



—Pedro Pablo Kuczynski—

Sobre los contratos por consultorías y el financiamiento de campañas.



Fiscal José Domingo Pérez: Usted ha hecho referencia a Pedro Pablo Kuczynski [...] conocido como PPK, señale si Pedro Pablo Kuczynski ha sido contratado por la empresa Odebrecht o empresas vinculadas al grupo Odebrecht.



Marcelo Odebrecht: Creo que fue contratado como consultor económico, él dio algunas consultorías y presentaciones [...] después de haber sido ministro y antes de haber sido candidato; es decir, en ese período en que no tuvo mandato.



Fiscal José Domingo Pérez: Precise los años [...] en los cuales Pedro Pablo Kuczynski ha sido contratado por la empresa Odebrecht o empresas vinculadas al grupo Odebrecht.



Marcelo Odebrecht: [...] Recuerdo que… él fue contratado porque en algunos eventos a los que yo asistí en [el] Perú él dio conferencias para [...] nuestra gente, pero en qué año y cómo se dio la contratación, podrá ser precisado por Barata.



Fiscal José Domingo Pérez: Solicito que me explique cómo usted tiene conocimiento [de] que PPK o Pedro Pablo Kuczynski era consultor de Odebrecht.



Marcelo Odebrecht: Fui allá y asistí a unas dos conferencias, una o dos conferencias de PPK [que] hizo para los directivos de Odebrecht… a veces teníamos reuniones de directorio en varios países, en una de las reuniones de directorio de Odebrecht […] escuché conferencias de él, correcto, y escuché que él había dado esa consultoría económica. Supongo que él no fue a dar una conferencia gratis ni dio una consultoría económica gratis, ¿OK? (Audio 2 - Páginas 120-122/ Versión web 46-48)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro, gestionó intereses de Odebrecht para la consecución del proyecto que finalmente se adjudicó Odebrecht?



Marcelo Odebrecht: Yo creo que fue al contrario, creo que él como ministro fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos. [...] PPK en el gobierno de Toledo tuvo una relación extremadamente difícil [con la constructora]. (Audio 2 - Página 126/ Versión web 52)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Pedro Pablo Kuczynski ha recibido pagamentos no contabilizados?



Marcelo Odebrecht: Yo imagino que no, quiero decir, no puedo asegurar si en su elección de ahora recibió o no, yo no puedo decirlo, Barata o Ricardo Boleira, en este caso, pueden decirlo […] Como consultor, si hubo un pago no contabilizado fue por un tema tributario, pero igual [...] quien puede decirlo es Barata. (Audio 2 - Página 127/ Versión web 53)



Fiscal José Domingo Pérez: Al haber hecho usted referencia a Pedro Pablo Kuczynski, le pregunto: ¿Usted… ha aportado o ha dispuesto el aporte económico al partido de Pedro Pablo Kuczynski para la elección de presidente para la República del Perú en el año 2006. [...] Corrijo, 2011?



Marcelo Odebrecht: Yo no puedo precisar, pero creo que sí. [...] Barata es quien podrá decirlo. (Audio 2 - Página 128/ Versión web 54)



—Ollanta Humala—

Sobre la entrega de US$3 millones para su campaña electoral.



Fiscal José Domingo Pérez: [...] ¿Cuál era la finalidad o qué buscaba posteriormente con el aporte que daba a la campaña?



Marcelo Odebrecht: En el caso del aporte que yo manejé, que fue ese que se hizo a Ollanta Humala, yo, en realidad [...] no fue iniciativa mía. Hice eso… a pedido del gobierno de Lula, por mi relación con el gobierno de Lula […], al dar un apoyo político de 3 millones de dólares, al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño, eso, de cierto modo, te abre las puertas y permite que uno tenga más acceso a él para influir. (Audio 2 - Páginas 86-87/ Versión web 12-13)



Marcelo Odebrecht: [...] En el caso específico de Ollanta Humala, nosotros teníamos más acceso a Ollanta Humala que los empresarios peruanos que vivían en constante lucha con él. (Audio 2 – Página 98/ Versión web 24)



Marcelo Odebrecht: Del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores]; es decir, ellos me pidieron que lo destine a Ollanta Humala, yo, en esa época incluso comenté que no sabía, en realidad, si era por una cuestión geopolítica; es decir, de Brasil… eh… por similitud política entre el PT y Ollanta Humala, o si era por una cuestión de que existían dos ex integrantes del PT, Garreta y Favre, que apoyaban la campaña de Humala, pero de cualquier manera me pidieron dar esa donación. (Audio 2 - Página 104/ Versión web 30)



Marcelo Odebrecht: En Brasil, no recuerdo haber estado con Alan García. [...] Pero en Brasil, con el único con quien estuve fue con Ollanta Humala, que ya lo dije en la otra declaración, que él fue a la casa para agradecer, inclusive después de electo pero antes de asumir el poder.



Fiscal brasileño Orlando Martello: Señale si dispuso la entrega de dinero o si entregó dinero a otros políticos peruanos.

Marcelo Odebrecht: No, no.



Fiscal brasileño Orlando Martello: Además de los presidentes, usted tiene conocimiento...



Marcelo Odebrecht: No, yo solo puedo afirmar, con seguridad, que hablé con Ollanta Humala de esos 3 millones. Eso es lo que puedo afirmar personalmente que hubo con seguridad.



Fiscal brasileño Orlando Martello: Con relación a los demás, ¿quien puede decirlo es Barata?



Marcelo Odebrecht: Barata y, a partir del 2012, Ricardo Boleira. (Audio 1 – Páginas 70-72)



—Graña y Montero—

Sobre sus sociedades con la empresa en el Perú.



Fiscal José Domingo Pérez: [...] Quiero que me explique cuál ha sido la participación en las actividades que ha realizado esta empresa para la consecución de contratos.



Marcelo Odebrecht: Graña era nuestra consorciada […] Graña era nuestra principal socia, consorciada, en gran parte de los proyectos, y es la empresa constructora más grande del Perú eh… y esa historia viene desde la época de Trujillo con Chavimochic. (Audio 2 - Página 129/ Versión web 55)



Fiscal José Domingo Pérez: ¿Graña tenía conocimiento de las actividades ilícitas?



Marcelo Odebrecht: [...] Si hubo algo arreglado en relación con un proyecto, a mi parecer, fue arreglado por el consorcio y en ese caso, probablemente, fue dirigido por la empresa local […]. Si hubo algún proyecto nuestro en el que hubo alguna coima relativa a tal proyecto y Graña u otra empresa era asociada, con seguridad, lo sabían, nadie va a arreglar nada relativo a un proyecto, correcto, y asumir el riesgo y el costo por el socio, correcto, eso no existe. (Audio 2 - Página 130/ Versión web 56)

