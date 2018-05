Úrsula Letona justifica agravios de Luis Galarreta a periodistas

La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona justificó los agravios que tuvo en la víspera su colega Luis Galarreta, presidente del Parlamento, contra periodistas y medios de comunicación.

Ayer, en conferencia de prensa, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento dijo que esperaba que ninguno de los periodistas presentes se haya sentido aludido con el calificativo de “mermeleros”, que utilizó la semana pasada en Chimbote (Áncash), así como él –añadió– no se siente afectado cuando se critica al Legislativo.

“Hay un señor que escribe una columna, que presidió el IPYS y recibió plata de Odebrecht y cuando dice que el Congreso es una cloaca, yo no me siento aludido”, aseveró Galarreta en referencia al periodista Augusto Álvarez Rodrich.

Aunque sostuvo que ella se hubiera expresado de otra forma, Letona manifestó esta mañana a RPP que Galarreta ha sido “clarísimo” y no se ha referido a todos los periodistas ni medios de comunicación.

“El caso Odebrecht en nuestro país ha desatado acusaciones muy graves contra algunos periodistas, por ejemplo Augusto Álvarez Rodrich […] Hay una vinculación, y se ha demostrado, entre Augusto y la asociación que él representa que recibió dinero de Odebrecht y que, sin embargo, se le cuestiona no haber realizado una labor de fiscalización efectiva sobre Odebrecht”, manifestó.

Así, Letona hizo referencia además al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), presidido actualmente por Álvarez Rodrich. Sin embargo, cabe precisar que dicha organización de la sociedad civil aclaró en enero del 2017 que Odebrecht entregó US$220.150 para organizar los premios nacionales de periodismo en entre el 2014 y 2015 como parte de un convenio, el cual fue rescindido en junio de ese último año.

Asimismo, Letona coincidió con Galarreta al señalar que cree que “hay un sector de la prensa que, constantemente sin pasar el test de veracidad de la información, ataca no solamente a Fuerza Popular, sino al Congreso”.

“Él no ha dicho que toda la prensa peruana sea mermerlera, a mí ese término, la verdad me hace sentir muy incómoda. No voy a repetirlo. No puedo ponerme en los zapatos del congresista Galarreta o lo que él ha querido decir. Entiendo que él ha acotado ese término a cierto sector de la prensa que no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus estándares y constantemente ataca al Congreso”, manifestó también la parlamentaria. Pese a sus expresiones, dijo estar de acuerdo con el rol fiscalizador de la prensa.

Consultada por su posición y al recordársele que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró ante fiscales peruanos que la empresa brasileña realizó aportes para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, Úrsula Letona señaló que no tuvo que ver con esa campaña y que lo referido por el empresario es “absolutamente falso”.

A través de Twitter, el periodista Augusto Álvarez Rodrich expresó esta mañana: “Si, claro, Úrsula Letona se sumó al cargamontón de difamaciones lanzado ayer por Galarreta, con el mismo abuso de su condición de parlamentaria: usar la inmunidad para agraviar y difamar con impunidad”.