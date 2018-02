El primer gran viral de YouTube del 2018 ya tiene dueño: se trata de “Scooby Doo Papa”. El pegajoso ritmo fue creado por DJ Kass pero logró fama de la mano de la venezolana Lele Pons, quien ha causado sensación con su baile en Instagram.

Con 21 años de edad, Lele Pons es toda una celebridad en las redes sociales, por lo que cuando subió un video disfrazada como “Daphne” de la serie “Scooby Doo” mientras se contorneaba al ritmo de la canción no fue difícil que se convirtiera en un éxito.

La parodia de la venezolana llegó incluso a los ojos de su creador, quien reconoció en una entrevista que: “Lo saqué en setiembre de 2017 y se hizo viral por una figura pública llamada Lele Pons”.

En Instagram, Lele Pons cuenta con más de 21 millones de seguidores, lo que en 2016 la llevó a ser considerada la "venezolana más influyente" por la revista Time.

Su éxito la ha llevado no solo a dominar las redes sociales. En televisión ha tenido apariciones en Scream y We Love You; mientras que en YouTube ha aparecido en videoclips de artistas como Camila Cabello (“Havana”) o Marshmello (“Summer”).