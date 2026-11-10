La esperada Temporada 3 de “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” ya tiene todo listo para su regreso a la pantalla chica este miércoles 11 de noviembre. Tras el dramático desenlace de la segunda entrega, los fanáticos de la Tierra Media están listos para presenciar el avance de la sombra de Sauron y la forja de los Anillos de Poder restantes. A continuación, te contamos la hora exacta de estreno, la plataforma oficial de transmisión y los aspectos más trascendentales que nos aguardan en esta nueva entrega.

¿A qué hora se estrena la Temporada 3 de “Los Anillos de Poder”?

Fiel a su calendario habitual de lanzamientos globales, Prime Video mantendrá el horario unificado de estreno simultáneo en todo el mundo. Dependiendo del país en el que te encuentres, podrás disfrutar de los primeros cuatro capítulos en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM.

02:00 AM. Costa Rica: 02:00 AM.

02:00 AM. El Salvador: 02:00 AM.

02:00 AM. Guatemala: 02:00 AM.

02:00 AM. Honduras: 02:00 AM.

02:00 AM. Perú : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Colombia : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Ecuador : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Panamá : 03:00 AM.

: 03:00 AM. Venezuela: 04:00 AM.

04:00 AM. Bolivia: 04:00 AM.

04:00 AM. República Dominicana: 04:00 AM.

04:00 AM. Puerto Rico: 04:00 AM.

04:00 AM. Argentina: 05:00 AM.

05:00 AM. Chile: 05:00 AM.

05:00 AM. Uruguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Paraguay: 05:00 AM.

05:00 AM. Brasil: 05:00 AM.

05:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online la Temporada 3 de “Los Anillos de Poder”?

La serie es una producción original y exclusiva de Amazon Prime Video. Para poder ver la tercera temporada, únicamente necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma en cualquier dispositivo compatible (Smart TV, celulares, tablets o navegador web).

Como es costumbre en los grandes lanzamientos de la plataforma, el estreno arrancará con un evento especial de episodios múltiples para enganchar de inmediato a la audiencia, seguido de un lanzamiento semanal de episodios.

¿Qué pasará en la Temporada 3? Sinopsis y trama

La tercera temporada se adentrará de lleno en la fase más oscura de la Segunda Edad de la Tierra Media. Con la caída de Eregion y la consolidación del poder de Sauron, los eventos clave de esta entrega incluirán:

La forja del Anillo Único: Tras completar los Anillos de los Elfos, Hombres y Enanos, el Señor Oscuro centrará sus esfuerzos en el Anillo Maestre en los fuegos del Monte del Destino.

Tras completar los Anillos de los Elfos, Hombres y Enanos, el Señor Oscuro centrará sus esfuerzos en el Anillo Maestre en los fuegos del Monte del Destino. El destino de Númenor: Las tensiones políticas en la isla de Númenor alcanzarán su punto de quiebre, acercando a la civilización humana a su trágico final.

Las tensiones políticas en la isla de Númenor alcanzarán su punto de quiebre, acercando a la civilización humana a su trágico final. La expansión de la Guerra: Las alianzas entre elfos, hombres y enanos serán puestas a prueba mientras las fuerzas del mal avanzan sobre los territorios libres.

Reparto principal de la tercera temporada

El elenco principal regresa para dar vida a los personajes legendarios creados por J.R.R. Tolkien:

Charlie Vickers como Sauron

como Sauron Morfydd Clark como Galadriel

como Galadriel Robert Aramayo como Elrond

como Elrond Owain Arthur como el Príncipe Durin IV

como el Príncipe Durin IV Daniel Weyman como El Extraño / Gandalf

como El Extraño / Gandalf Cynthia Addai-Robinson como la Reina Regente Míriel

Ficha técnica