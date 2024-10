La segunda temporada de “El señor de los anillos: los anillos de poder” ha llegado a su fin, y con ello nos entrega un cierre lleno de acción, giros emocionales, y sorpresas que van más allá de lo que muchos fans de “El señor de los anillos” esperábamos. Sin duda, este episodio final no solo refuerza los pilares de la serie, sino que abre nuevas interrogantes y establece las bases para lo que promete ser una tercera temporada aún más impactante.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver el capítulo 8 de la temporada 2 de “El señor de los anillos: los anillos de poder” y esta es nuestra opinión.

El regreso del Señor Oscuro

Desde el comienzo de la serie, sabíamos que Sauron era la amenaza en la sombra, pero verlo en su forma de Annatar enfrentarse a Galadriel fue todo un clímax. Este enfrentamiento era algo que los seguidores de Tolkien habían anticipado, y la manera en que la serie manejó esta revelación y la dinámica entre ambos personajes fue fascinante. El Annatar de la serie mezcla el encanto seductor con la amenaza siempre presente, y su enfrentamiento final con Galadriel es de los puntos más altos de toda la temporada.

Sauron está lejos de ser solo una figura ominosa que controla a sus secuaces desde las sombras; aquí es un ser calculador, que manipula a quienes le rodean y que ha logrado engañar incluso a los más sabios. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue cómo la serie humaniza, hasta cierto punto, a este villano. Ver a Sauron derramar una lágrima tras ser llamado “el Señor de los anillos” por Celebrimbor me pareció un detalle revelador. No solo es el típico villano de fantasía; tiene sus propios dolores y tragedias, algo que lo hace más tridimensional y complejo.

Galadriel, una protagonista en evolución

Por otro lado, Galadriel sigue consolidándose como la protagonista más interesante de la serie. En la temporada 1, la vimos con una determinación férrea, pero también con un deseo ciego de venganza. Ahora, en esta segunda entrega, su evolución ha sido fascinante. Este último episodio la presenta no solo como una guerrera formidable, sino como una líder que debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El conflicto interno que experimenta al tener que enfrentarse a Sauron es palpable. ¿Debería haber escuchado a los que le advertían sobre los peligros de su misión? ¿Podría haber evitado el renacer de Sauron? Estas son preguntas que claramente la atormentarán en la siguiente temporada.

En "The Lord of the Rings: The Rings of Power", Morfydd Clark interpreta a Galadriel. Ella es una de las protagonistas de la serie de Prime Video (Foto: Amazon Studios)

Además, el hecho de que Galadriel se enfrente a Sauron en un combate tanto físico como mental es un reflejo del tema recurrente en la obra de Tolkien: la corrupción del poder y cómo el mal siempre encuentra una grieta para infiltrarse en el corazón de los más nobles. Aunque en esta ocasión logra escapar, se queda con cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, que seguramente tendrán repercusiones.

La tragedia en Khazad-dûm

No puedo dejar de mencionar uno de los momentos más emotivos del episodio: la muerte de Durin III. Este arco, además de mostrarnos más sobre la ambición y los peligros de la minería de mithril, nos regaló una relación padre-hijo cargada de emociones. La valentía de Durin III al sacrificarse para proteger a su hijo y a su pueblo es un recordatorio de los valores que definen a los enanos en la Tierra Media: lealtad, honor y sacrificio.

Sin embargo, más allá del acto heroico, lo que me deja expectante es el futuro de Durin IV. Ahora que ha perdido a su padre, y con su hermano y otros señores enanos conspirando, parece que la tercera temporada nos traerá intrigas políticas en el corazón de Khazad-dûm. Y, por supuesto, está el Balrog. El hecho de que esa bestia mítica esté suelta en las profundidades de la mina añade un nivel de peligro que los enanos deberán enfrentar tarde o temprano.

El despertar de Gandalf y el misterio del Mago Oscuro

Otro de los grandes momentos del episodio fue la revelación de que el Forastero es, en efecto, Gandalf. Aunque muchos ya lo sospechábamos, verlo finalmente aceptar ese nombre es un placer para cualquier fanático de “El señor de los anillos”. Sin embargo, lo que más me intriga es el papel que jugará en el futuro. Su relación con Nori y Poppy es entrañable, y me recuerda a los lazos que formará con los hobbits en el futuro, pero también me pregunto qué camino seguirá este Gandalf más joven y menos experimentado.

Después de muchas especulaciones, el final de la temporada 2 de "The Lord of the Rings: The Rings of Power" confirma que el Extraño es Gandalf (Foto: Amazon Studios)

En cuanto al Mago Oscuro, la serie deja caer pistas muy claras de que podría ser Saruman, aunque todavía no lo confirma. Esto me parece un movimiento astuto, pues abre la puerta a futuras sorpresas. Ver a un Saruman antes de su corrupción total, quizás aún dudando entre el bien y el mal, sería un ángulo interesante para explorar.

Un futuro prometedor

El final de la segunda temporada de “El señor de los anillos: los anillos de poder” nos deja en un punto crucial para la historia. Sauron ha recuperado gran parte de su poder, los Anillos están dispersos, y los diferentes reinos están más divididos que nunca. La amenaza del mal sigue creciendo, y el futuro de la Tierra Media parece cada vez más sombrío.

Sin embargo, este episodio final también nos muestra que hay esperanza. Los elfos, liderados por Elrond y Galadriel, se preparan para la batalla que viene. Los enanos, aunque divididos, podrían encontrar una forma de unirse nuevamente. Y, por supuesto, está la promesa de una tercera temporada en la que veremos cómo Sauron avanza en la creación del Anillo Único.

En resumen, el final de esta temporada fue épico, emotivo y lleno de promesas para el futuro. “Los anillos de poder” ha sabido mezclar acción, intriga y desarrollo de personajes, todo ello mientras respeta los legados de Tolkien y expande su mundo con nuevas ideas. No puedo esperar a ver qué nos depara la próxima temporada, pero una cosa es segura: la batalla por la Tierra Media apenas ha comenzado.

