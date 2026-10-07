La noche que debía ser un homenaje perfecto para Lionel Messi y el plantel de la Selección Argentina terminó dejando una de las postales más insólitas del fútbol reciente. Mientras miles de hinchas esperaban un espectáculo visual inolvidable, el esperado show de drones cometió una serie de bloopers técnicos y decisiones de organización que desataron la indignación de los fanáticos y invadieron las redes sociales con feroces críticas.

La publicidad de 40 segundos que rompió la emotividad del homenaje

El primer gran desencadenante de las críticas ocurrió al arranque del espectáculo aéreo. En lugar de iniciar con figuras icónicas de la carrera del capitán o trofeos emblemáticos, los drones iluminaron el cielo formando el logo y la marca comercial de Sancor Seguros.

La cara de messi esperando la sorpresa, el homenaje a 20 años de carrera Y el chiqui tapia clavando el sancor seguros ☠️☠️☠️ Lo vuelvo a ver y es cada vez mejor sjjs https://t.co/gjg7s6eNhm — ElBuni (@therealbuni) October 7, 2026

La maniobra no solo desentonó con el clima emotivo del estadio, sino que se extendió por casi 40 segundos. Para colmo, desincronizaciones en la alineación de las luces hicieron que el texto se deformara en pleno aire. La reacción en plataformas como X (Twitter) e Instagram fue inmediata: usuarios tildaron el gesto como desubicado, obligando incluso a la firma comercial a restringir comentarios en sus perfiles tras la ola de reclamos.

El blooper histórico: pusieron a Lionel Messi pateando con la pierna derecha

Si la publicidad extensa ya había encendido los ánimos, la animación principal del show terminó de desatar las risas y la incredulidad. Cuando llegó el momento de proyectar la silueta del astro argentino definiendo al arco, los drones mostraron a Lionel Messi pateando la pelota con la pierna derecha.

🚨🇦🇷 | PAPELÓN: En la despedida de Messi, la AFA organizó un espectáculo de drones en el que la primera imagen que mostraron fue la de Messi pateando con la pierna derecha en vez de con la izquierda. https://t.co/LtdHLz38Ei — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 7, 2026

Ver al zurdo más genial de la historia representado como diestro en su propia despedida provocó el rechazo absoluto de los hinchas y de la prensa deportiva. El error de programación de los drones fue catalogado como una falta de respeto al detalle y una muestra clara de improvisación por parte de la empresa encargada del montaje.

La reacción en redes sociales y la lluvia de memes tras las fallas

En cuestión de minutos, las frases “Sancor Seguros”, “Messi diestro” y “Drones” se posicionaron en lo más alto de las tendencias globales. La comunidad futbolera no perdonó los fallos de la organización y llenó las redes de memes sobre el insólito despliegue técnico: