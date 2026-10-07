La noche que debía ser un homenaje perfecto para Lionel Messi y el plantel de la Selección Argentina terminó dejando una de las postales más insólitas del fútbol reciente. Mientras miles de hinchas esperaban un espectáculo visual inolvidable, el esperado show de drones cometió una serie de bloopers técnicos y decisiones de organización que desataron la indignación de los fanáticos y invadieron las redes sociales con feroces críticas.
La publicidad de 40 segundos que rompió la emotividad del homenaje
El primer gran desencadenante de las críticas ocurrió al arranque del espectáculo aéreo. En lugar de iniciar con figuras icónicas de la carrera del capitán o trofeos emblemáticos, los drones iluminaron el cielo formando el logo y la marca comercial de Sancor Seguros.
La maniobra no solo desentonó con el clima emotivo del estadio, sino que se extendió por casi 40 segundos. Para colmo, desincronizaciones en la alineación de las luces hicieron que el texto se deformara en pleno aire. La reacción en plataformas como X (Twitter) e Instagram fue inmediata: usuarios tildaron el gesto como desubicado, obligando incluso a la firma comercial a restringir comentarios en sus perfiles tras la ola de reclamos.
El blooper histórico: pusieron a Lionel Messi pateando con la pierna derecha
Si la publicidad extensa ya había encendido los ánimos, la animación principal del show terminó de desatar las risas y la incredulidad. Cuando llegó el momento de proyectar la silueta del astro argentino definiendo al arco, los drones mostraron a Lionel Messi pateando la pelota con la pierna derecha.
Ver al zurdo más genial de la historia representado como diestro en su propia despedida provocó el rechazo absoluto de los hinchas y de la prensa deportiva. El error de programación de los drones fue catalogado como una falta de respeto al detalle y una muestra clara de improvisación por parte de la empresa encargada del montaje.
La reacción en redes sociales y la lluvia de memes tras las fallas
En cuestión de minutos, las frases “Sancor Seguros”, “Messi diestro” y “Drones” se posicionaron en lo más alto de las tendencias globales. La comunidad futbolera no perdonó los fallos de la organización y llenó las redes de memes sobre el insólito despliegue técnico:
- Críticas a la organización: Miles de hinchas cuestionaron a la AFA y a la productora del evento por anteponer pautas comerciales antes que el valor sentimental de la despedida.
- El trolleo al Messi diestro: Las comparaciones satíricas entre la figura de drones y partidos reales donde el ’10′ definió con la pierna hábil no tardaron en hacerse virales.
- Debate por el control de calidad: Especialistas en tecnología y eventos masivos remarcaron que este tipo de animaciones requiere pruebas previas minuciosas para evitar errores tan evidentes en transmisiones en vivo.