El fútbol mundial vive una jornada histórica e inolvidable. Lionel Andrés Messi disputará hoy su último partido con la camiseta de la Selección Argentina en un encuentro amistoso ante el combinado de Benín. Con este compromiso, el capitán argentino le pone punto final a un ciclo legendario de 21 años vistiendo la Albiceleste.

El emotivo mensaje de Lionel Messi antes de su partido de despedida

Horas antes de saltar al campo de juego, el ’10′ compartió un emotivo video junto a Adidas con un mensaje directo al corazón de los hinchas que rápidamente se volvió viral en redes sociales:

“Llegó el momento, me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, lo voy a extrañar”.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Con estas palabras, el astro rosarino resumió más de dos décadas de esfuerzo, resiliencia y gloria con la representación nacional, asegurando que se retira sin deudas pendientes y con la tranquilidad de haberlo entregado todo por el país.

Un último baile en el Estadio Monumental ante Benín

El homenaje organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene como escenario el Estadio Monumental, donde miles de fanáticos se dieron cita para ovacionar por última vez al capitán. El amistoso frente a Benín sirve como el marco perfecto para tributar la trayectoria del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Los números y títulos de una carrera irrepetible con la Albiceleste

Tras su debut internacional en agosto de 2005, la huella de Messi en el seleccionado argentino queda marcada por récords prácticamente inalcanzables:

207 partidos internacionales: El futbolista con más presencias en la historia del país.

El futbolista con más presencias en la historia del país. 125 goles anotados: Máximo goleador histórico indiscutido de Argentina.

Máximo goleador histórico indiscutido de Argentina. Palmarés dorado: Campeón del Mundo (Catar 2022), bicampeón de Copa América (2021 y 2024), campeón de la Finalissima y oro olímpico (Pekín 2008).

¿Qué sigue para la carrera profesional de Messi?

Aunque le dice adiós a la camiseta albiceleste, el delantero continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami en la MLS. Sin embargo, la fecha de hoy quedará marcada en los libros de historia como el día en que Lionel Messi jugó su último partido con Argentina.