En el año 2004 debutó uno de los servicios más utilizados de los últimos años: Gmail. Conocido en el Reino Unido como Google Mail por temas legales, Gmail es el servicio gratuito de correo electrónico -o e-mail- de Google, que dejó el estado Beta junto a otros servicios de la compañía en 2009. Desde entonces funciona nivel mundial y desde entonces, su crecimiento ha sido apoteósico, sin que eso signifique que todos sus secretos hayan sido revelados.

Hasta la actualidad persisten muchas preguntas sobre Gmail. Por ejemplo: ¿Cómo borro los mensajes? ¿Cómo extiendo mis GB en el Drive? ¿Por qué me llega tanto Spam? ¿Cómo bloqueo el spam que envían a mi bandeja de Gmail? En realidad son muchas interrogantes y para facilitarte la vida, aquí respondemos algunas de esas preguntas y compartimos los mejores trucos, tips y recomendaciones.

Debido a la constante actualización de Gmail, puede que algunos de estos trucos dejen de funcionar en el futuro, pero aun así la gran mayoría deberían serte de mucha utilidad por si no los conoces. Entonces, esta es la lista de trucos y tips para que utilices el correo de Google de la mejor manera posible.

1. ¿CUÁLES SON LOS MEJORES ATAJOS DEL TECLADO?

Esta es la lista más útil al momento de utilizar Gmail o algunas de sus extensiones. Los “shortcuts” son atajos increíbles para realizar acciones de forma más rápida gracias al teclado:

Para redactar correos y en el chat:

Shift + Esc : Destacar la ventana principal

Esc : Destacar el chat o redacción más reciente

Ctrl + . : Ir al chat o redacción siguiente

Ctrl + , : Ir al chat o redacción anterior

Ctrl + Intro> : Enviar

Ctrl + Shift + c : Añadir destinatarios a Cc

Ctrl + Shift + b : Añadir destinatarios a Cco

Ctrl + Shift + f : Acceder a dirección de remitente personalizada

Ctrl + k : Insertar un enlace

Ctrl + ; : Ir a la palabra anterior con errata

Ctrl + ' : Ir a la palabra siguiente con errata

Ctrl + m : Abrir sugerencias de ortografía



Cambiar el formato:

Ctrl + Shift + 5 : Fuente anterior

Ctrl + Shift + 6 : Siguiente fuente

Ctrl + Shift + - : Reducir el tamaño del texto

Ctrl + Shift + + : Aumentar el tamaño del texto

Ctrl + b : Negrita

Ctrl + i : Cursiva

Ctrl + u : Subrayado

Ctrl + Shift + 7 : Lista numerada

Ctrl + Shift + 8 : Lista con viñetas

Ctrl + Shift + 9 : Citar

Ctrl + [ : Reducir sangría

Ctrl + ] : Aumentar sangría

Ctrl + Shift + l : Alinear a la izquierda

Ctrl + Shift + e : Centrar

Ctrl + Shift + r : Alinear a la derecha

Ctrl + Shift + , : Configurar de derecha a izquierda

Ctrl + Shift + . : Configurar de izquierda a derecha

Ctrl + \ : Eliminar formato



Enlaces entre bandejas:

g y después i : Ir a Recibidos

g y después s : Ir a Conversaciones destacadas

g y después t : Ir a Enviados

g y después d : Ir a Borradores

g y después a : Ir a Todos

g y después c : Ir a Contactos

g y después k : Ir a Tareas

g y después l : Ir a etiqueta



Selección de conversaciones

* y después a : Seleccionar todas las conversaciones

* y después n : Eliminar selección de todas las conversaciones

* y después r : Seleccionar conversaciones leídas

* y después u : Seleccionar conversaciones no leídas

* y después s : Seleccionar conversaciones destacadas

* y después t : Seleccionar conversaciones sin destacar



Navegación en Gmail:

u : Volver a la lista de conversaciones

k / j : Conversación más reciente/anterior

o o Intro : Abrir conversación; ampliar/minimizar conversación

p / n : Leer mensaje anterior/siguiente

` : Te lleva a la siguiente sección de Recibidos.

~ : Te lleva a la anterior sección de Recibidos.



Aplicación:

c : Redactar

d : Redactar en una pestaña (solo en la nueva interfaz)

/ : Buscar mensaje

q : Buscar contactos de chat

. : Abrir el menú Más acciones

v : Abrir el menú Mover a

l : Abrir el menú Asignar la etiqueta

? : Abrir la ayuda de las combinaciones de teclas



Acciones en general:

**, :** Cambia el cursor a la barra de herramientas

x : Seleccionar conversación

s : Destacar/rotar entre superestrellas

y : Eliminar etiqueta

e : Archivar

m : Silenciar la conversación

! : Marcar como spam

# : Eliminar

r : Responder

Shift + r : Responder en una ventana nueva

a : Responder a todos

Shift + a : Responder a todos en una ventana nueva

f : Reenviar

Shift + f : Reenviar en una ventana nueva

Shift + n : Actualizar la conversación

] / [ : Eliminar la conversación de la vista actual e ir a anterior/siguiente

} / { : Archiva la conversación y dirige a la conversación anterior/siguiente

z : Deshacer última acción

Shift + i : Marcar como leído

Shift + u : Marcar como no leído

_ : Marca como no leídos los mensajes a partir del seleccionado.

+ o = : Marcar como importante

- : Marcar como irrelevante

; : Mostrar toda la conversación

: : Ocultar toda la conversación

Shift + t : Añadir conversación a Tareas



En Hangouts:

h y después m : Mostrar menú

h y después a : Mostrar conversaciones archivadas

h y después i : Mostrar solicitudes de conversaciones

h y después c : Concentrarse en la lista de conversaciones

g y después p o h y después p : Abrir teléfono



2. ¿CÓMO DEJAR DE RECIBIR SPAM?



Normalmente nuestros correos se tienden a llenar de correo basura y como no tenemos la costumbre de eliminarlos, esos e-mails se mantienen en nuestra bandeja llenando el espacio que podría ser utilizado para otros correos importantes.

Al momento de recibir estos correos, el error que muchas personas cometen es el de eliminarlo automáticamente o enviar directamente el correo a la carpeta de Spam. Sin embargo,utilizar la función “Bloquear a…” es mucho más útil para dejar de recibir este tipo de correos.

3. ¿CÓMO CONFIGURAR LA BANDEJA DE ENTRADA?



¿Cansado de ver las mismas bandejas? Modificarlas es más fácil de lo que crees. Gmail tiene la función de agregar bandejas o modificar las que ya tienes solamente presionando el botón “+”. Aquí podrás cambiar o sumar las bandejas que necesites para organizar tu correo electrónico.

4. ¿CÓMO ETIQUETAR LOS CORREOS?



Ya sea por trabajo o por estudios, nuestra bandeja se comienza a llenar de correos que no sabemos cómo organizar cuando se acumulan.

La mejor opción para hacerlo es a través de las etiquetas, que nos permiten crear un tipo de carpetas virtuales para sumar las que necesitemos. Además, estas permiten tener subetiquetas para organizar dentro de una misma etiqueta otras más.

5. ¿CÓMO CANCELAR EL ENVÍO DE UN CORREO?



Más de uno de nosotros seguramente ha enviado un correo por error o no terminado, enviando otro de manera automática con el archivo que se nos olvidó adjuntar o con la información extra que no pusimos en el primero.

Muy pocos saben que se puede programar un “retraso” en el envío de correos para verificarlos por unos segundos antes que se envíe oficialmente. Para ello, debemos ingresar a la opción de configuración de Gmail, en General y en la opción “Deshacer el envío” programar el retardo desde 5 hasta 30 segundos. Definitivamente muy útil.

6. ¿CÓMO PONER FILTROS EN EL CORREO?



Así como podemos crear etiquetas para los correos que ya tenemos, también podemos crear filtros para aquellos correos que entren en nuestra bandeja de recibidos. De esta manera, podemos organizar nuestros correos filtrándolos por aquellos que sean de familiares, por los que tengan archivos adjuntos o por cualquier filtro que creamos conveniente.

Para hacerlo, debemos ir al menú de configuración y utilizar la opción de “Filtros”. Allí veremos algunos que han sido creados por defecto, pero que podrán ser modificados o eliminados según nuestra conveniencia.

7. ¿QUÉ SON LAS ESTRELLAS DE PRIORIDAD?



Otra manera muy útil de organizar nuestros correos en el correo de Gmail es utilizar las estrellas de prioridad. Estas aparecen por defecto cuando recibimos un correo, pero a veces un solo nivel de prioridad no es suficiente para todos los correos que recibimos a diario.

Es por ello que en el menú de configuración podemos elegir hasta tres configuraciones de hasta cuatro estrellas diferentes u otros símbolos de Google.

8. ¿CÓMO SINCRONIZAR MÁS DE UNA CUENTA DE GMAIL?



Si tienes más de un correo de Gmail o quieres organizar otros correos al mismo tiempo que el tuyo, puedes hacerlo desde una misma bandeja. En la pestaña de Cuentas e importación, podrás ver la opción que dice “Añadir otra dirección de correo tuya”. Además, te permite configurar cuál de esos correos utilizar como defecto para enviar correos.

9. ¿CÓMO UTILIZAR OTROS CORREOS CON GMAIL?



A pesar de que en la versión web es más complicado, la aplicación para móviles permite sincronizar más de un correo con el aplicativo independientemente si es Gmail, Outlook o cualquier otro correo que sea POP3 o IMAP.

En ajustes de la aplicación, podrás elegir la opción de “Añadir cuenta”, que te permite agregar los correos que necesites en Gmail.

10. ¿CÓMO ELEGIR TEMAS PERSONALIZADOS EN GMAIL?



¿Quieres tener un aspecto personalizado en tu Gmail? La opción de Temas te permite hacerlo. Una vez que lo hagas, podrás elegir de los que tengas disponibles de manera predeterminada en una ventana emergente o crear tu propio tema con una foto propia.

11. ¿QUÉ ES EL TRUCO DEL “+” EN TU CORREO?



Muy poca gente sabe que Gmail ignora todo lo que viene luego del símbolo de suma en los correos electrónicos. Esto significa que si se envía un correo a “elcorreo+spam@gmail.com”, se enviarán al correo “elcorreo@gmail.com”.

Al principio este truco no parece muy útil, pero cuando tienes que registrarte en algún lugar donde sabes que te enviarán muchos correos de spam, podrás filtrarlos con lo que pongas luego del “+” y así eliminarlos automáticamente en tu Gmail.

12. ¿Y LOS "." TAMPOCO SE RECONOCEN?



Así como lo lees. Los puntos que utilices en el correo tampoco son reconocidos por Gmail por lo que también podrás utilizar diferentes combinaciones de correos para registrarte en páginas webs que podrían enviarte spam.

De esta manera, “elcorreo@gmail.com” será igual que “e.l.c.o.r.r.e.o@gmail.com” o cualquier combinación que se te ocurra.

13.¿CÓMO CREAR TAREAS CON LOS TÍTULOS DE LOS CORREOS?



Gmail da la opción de crear una lista de tareas con títulos de correos. Esto puede servir si recibes muchos correos de prioridad alta y necesitas tenerlos organizarlos todos para revisarlos más tarde.

Lo único que tienes que hacer es abrir el menú del “Más” y elegir la opción de “Añadir a las tareas”. Desde aquí podrás marcarlas como hechas, pendientes o borrarlas una vez termines de revisarlas.

14. ¿CÓMO FUNCIONA LOS COMANDOS DE BÚSQUEDA?



Fueron implementados hace mucho tiempo, pero aún la gente desconoce que puede filtrar en el buscador de correos por nombre, por dirección de correo o por cualquier término de búsqueda que necesites para encontrarlos.

Aquí te facilitamos la lista completa de filtros proporcionados por el mismo Google:

Formas de buscar Operador de búsqueda y ejemplo Por remitente from: Ejemplo: from:ana Por destinatario to: Ejemplo: to:david Por palabras del asunto subject: Ejemplo: subject:cena Mensajes que cumplan varias condiciones OR o { } Ejemplo: from:ana OR from:david Ejemplo: {from:ana from:david} Mensajes que no incluyan ciertas palabras - Ejemplo: cena -película Mensajes con palabras cercanas entre sí. El número indica a cuántas palabras de distancia puede estar el otro término como máximo. AROUND Ejemplo: cena AROUND 5 viernes Mensajes que tengan cierta etiqueta label: Ejemplo: label:amigos Mensajes que tengan un archivo adjunto has:attachment Ejemplo: has:attachment Mensajes que tengan un archivo adjunto o un enlace de Google Drive, Documentos, Hojas de Cálculo o Presentaciones de Google has:drive has:document has:spreadsheet has:presentation Ejemplo: has:drive has:document Mensajes que tengan un vídeo de YouTube has:youtube Ejemplo: has:youtube Mensajes de una lista de distribución list: Ejemplo: list:info@example.com Nombre o tipo de los archivos adjuntos filename: Ejemplo: filename:pdf Ejemplo: filename:deberes.txt Una palabra o una frase exactas " " Ejemplo: "peli y cena esta noche" Agrupar varios términos de búsqueda ( ) Ejemplo: subject:(peli cena) Mensajes guardados en cualquier carpeta (Spam y Papelera incluidas) in:anywhere Ejemplo: in:anywhere peli Mensajes marcados como importantes is:important label:important Ejemplo: is:important Mensajes destacados, pospuestos, no leídos o leídos Nota: La opción Pospuestos no está disponible en la versión clásica de Gmail. is:starred (destacados) is:snoozed (pospuestos) is:unread (no leídos) is:read (leídos) Ejemplo: is:read is:starred Mensajes que incluyan un icono de un color determinado has:yellow-star (estrella amarilla) has:blue-info (icono de información azul) Ejemplo: has:purple-star (estrella morada) Destinatarios incluidos en los campos Cc o Cco cc: bcc: (Cco) Ejemplo: cc:david Nota: Los resultados de búsqueda no muestran los mensajes que te hayan enviado con tu dirección en Cco. Mensajes enviados en un determinado periodo after: (después del) before: (antes del) older: (antes del) newer: (después del) Ejemplo: after:2004/04/16 (escribe la fecha siempre en el orden año/mes/día) Ejemplo: before:2004/04/18 Mensajes posteriores o anteriores a un periodo expresado en número de días (d), meses (m) o años (y) older_than: (anteriores) newer_than: (posteriores) Ejemplo: newer_than:2d Mensajes de chat is:chat Ejemplo: is:chat peli Mensajes entregados a una dirección concreta deliveredto: Ejemplo: deliveredto:nombredeusuario@gmail.com Mensajes de una categoría concreta category: Ejemplo: category:updates (notificaciones) Mensajes que superen cierto número de bytes size: Ejemplo: size:1000000 Mensajes de un tamaño superior o inferior a un cierto número de bytes larger: (más de) smaller: (menos de) Ejemplo: larger:10M Una palabra exacta + Ejemplo: +unicornio Mensajes con un "message-id" concreto en la cabecera Rfc822msgid: Ejemplo: rfc822msgid:200503292@example.com Mensajes etiquetados o no etiquetados has:userlabels (etiquetados) has:nouserlabels (no etiquetados) Ejemplo: has:nouserlabels Nota: Solo se etiquetan los mensajes, no las conversaciones enteras.

15. ¿CÓMO CANCELAR SUSCRIPCIONES?



A veces no nos damos cuenta, pero poco a poco nuestro correo puede ser suscrito a varios sitios que envían diferentes correos con publicidad o con actualizaciones de páginas que no queremos recibir.

En el momento de recibir uno de estos correos, tendremos la opción a la derecha del correo remitente de “cancelar suscripción”. De esta manera, podremos proteger nuestro Gmail de que se llene de correos innecesarios.

16. ¿CÓMO PONER INDICADORES PERSONALES?



¿Cansado de recibir correos que son parte de una cadena masiva? Activando los indicadores en la pestaña “General” del menú podrás ver > o >> en caso se envíe un correo a un grupo de personas o solamente a ti. De esta manera, podrás identificar automáticamente cuales son cadenas de spam.

17. ¿DESDE DÓNDE Y CUÁNDO SE ACCEDE A MI CUENTA?



Para descubrirlo deberemos ir a la información detallada que se encuentra abajo a la derecha de la bandeja de entrada. Allí descubriremos todos los inicios de sesión que ha tenido nuestra cuenta, la IP, el lugar de inicio de sesión y durante cuánto tiempo se hizo el login de la cuenta.

Con esta información podremos saber si están entrando a nuestra cuenta desde una locación desconocida o si nos hackearon de alguna manera.

18. ¿CÓMO HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD?



Si no quieres perder todos tus correos si algo pasa con tu cuenta, entonces lo mejor es que hagas un respaldo. Para ello, el mismo Gmail te ofrece la opción para descargar algunos correos o todos los que se encuentran en tu bandeja de entrada.

19. ¿CÓMO CONFIGURAR EL CONTESTADOR AUTOMÁTICO?



En caso tengas que salir de viaje o estés de vacaciones y no quieres saber nada sobre los correos en tu Gmail, puedes programar un contestador automático para responder cualquier correo que te llegue.

Esto lo podrás hacer desde el menú de configuración en la pestaña “General”. Aquí, en la opción de “Respuesta automática” tendrás que escribir qué mensaje recibirán aquellos que te escriban desde qué periodo de tiempo.

20. ¿CÓMO CONSULTAR TU CORREO SIN CONEXIÓN?



Existe una extensión de Google Chrome que te permite revisar tu correo sin necesidad de estar conectado a Internet. Lo que hace es programar todo lo que has hecho en esta versión de Gmail sin conexión una vez te conectes nuevamente. Así podrás escribir correos, leer mensajes o claves y mucho más con esta extensión sin necesidad de Internet.