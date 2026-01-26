La modernidad impulsa transformaciones y aporta mejoras en el ámbito arquitectónico, contribuyendo al embellecimiento de ciudades en todo el mundo. En ese contexto urbano, actualmente destacan los avances en la construcción de lo que pasará a ser el edificio más alto del mundo en Arabia Saudita. Se trata del megaproyecto que dará vida a la Torre Jeddah con un total de 130 pisos y más de 1 000 metros de altura, lo que espera batir todos los récords posibles. Esta infraestructura no solo será una de las más vanguardistas, sino que también marcará un hito en el país ante los importantes eventos que se avecinan. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LA TORRE JEDDAH, EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL MUNDO UBICADO EN ARABIA SAUDITA

Arabia Saudita ha sorprendido al mundo con su ambicioso proyecto de construcción de la Torre Jeddah, ubicada al oeste del país, que busca posicionarse como una de las más altas a nivel mundial. Y es que, esta nueva edificación, que inició en 2009, pero se paralizó en 2018 tras los escándalos de corrupción que remecieron a la cúpula del Estado saudí, ha acelerado su cimentación, superando la construcción de más de 80 pisos de un total de 130 plantas con una altura de 1 000 metros. Además, contará con aproximadamente 59 ascensores y 12 escaleras mecánicas, lo que permitirá albergar una variedad de espacios, como oficinas, un mirador y hasta un lujoso hotel.

Jeddah Tower is located in the city from which it gets its name, Jeddah, Saudi Arabia. A port area, the city borders the Red Sea and is the second-most populated in the Middle Eastern country. When complete, the skyscraper will join other architectural marvels in Jeddah, such as the Penang Floating Mosque and Al Balad, the town's historic centre featuring homes built from coral

Eso no es todo, pues, la empresa de ingeniería Thornton Tomasetti y el estudio de arquitectura Adrian Smith + Gordon Hill, encargadas del megaproyecto, estiman que el edificio más alto del mundo se inaugure a mediados del 2028. Asimismo, desde el gobierno saudí buscan diversificar su economía con las construcciones de modernos edificios y no depender necesariamente del petróleo. De hecho, por ejemplo, tras la llegada de la Copa Mundial de Fútbol de 2034, las autoridades locales buscan proyectar una imagen más abierta y moderna, de acuerdo con Newsweek, compartido por La Razón.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL PLANETA?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.