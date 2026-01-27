Preocupación entre los fanáticos del programa “El precio de la historia” luego de que uno de sus integrantes compartiese una serie de fotografías en las que aparece visiblemente magullado.

Se trata de Corey Harrison, hijo del conductor y rostro estelar del programa de empeños de reliquias que transmite el canal History.

Según cuenta TMZ, Harrison --quien dejó el programa hace una temporada por motivos personales-- sufrió un accidente en su motocicleta. No hubo terceras personas involucradas.

Las imágenes subidas a Instagram permiten ver las distintas lesiones que Corey sufrió por la aparatosa caída.

Corey Harrison en una fotografía subida a Instagram,

“Bastante lastimado, pero estoy bien. Tres noches en el hospital y 11 días de descanso para mi caja toráxica”, escribió en su Instagram.

Además, anunció que compartirá más detalles del accidente sufrido en un nuevo episodio de su programa vía Podcast.

El accidente sufrido por Corey impidió que este llegue a tiempo a la boda de su padre en Cancún.

“Lo siento, papá, por perderme tu boda”, culminó Corey en su mensaje.

Las lesiones sufridas por Corey Harrison.

Hace unos días, Rick Harrison se casó en Las Vegas, pero el último fin de semana hizo lo propio oficialmente fuera de los Estados Unidos con su novia Angie Polushkin.

Surgido en julio de 2009 en el canal History Channel, “El precio de la historia” es un conocido programa de TV en el que cualquier persona puede empeñar productos originales a cambio de dinero en efectivo.