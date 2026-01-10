¡No lo sé... parece falso...pero no lo es! Un querido integrante del reality de History Channel “El precio de la historia” (“Pawn Stars”, por su título original en inglés) acaba de casarse. ¡Y por quinta vez!

Surgido en julio de 2009 en el canal History Channel, “El precio de la historia” es un conocido programa de TV en el que cualquier persona puede empeñar productos originales a cambio de dinero en efectivo.

Lo singular del show, que tiene lugar en la tienda real de empeños ubicada en La Vegas, es que tiene como protagonistas a familiares y amigos cercanos. El patriarca Richard Harrison inició todo, secundado por su hijo Rick y su nieto Corey. A su vez, Chumlee, amigo de este último, se llevaría gran atención del público televidente.

Precisamente fue Rick Harrison, el nuevo cabeza de familia quien se casaría por quinta vez hace unos días. Según puede verse en una fotografía compartida en Instagram, el empresario contrajo nupcias con su novia Angie Polushkin en las típicas bodas de Las Vegas. ¡Con un Elvis Presley como oficiante!

“Estoy feliz de que lo hayamos hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes”, dijo Harrison en declaraciones que recoge TMZ.

Los mismos medios señalan que si bien no hubo padrinos en la boda, sí estuvo presente Elizabeth Harrison, nieta de Rick.

Este, el quinto matrimonio de Rick, demuestra que el empresario realmente cree en el amor. Tiene dos hijos (Jake y Corey). Un tercero, Adam, murió en enero del año pasado de sobredosis.

Según informa la revista People, que ha publicado fotos exclusivas de la boda, Harrison y Polushkin se conocen desde inicios del año 2024.

La más reciente temporada de “El precio de la historia” tiene previsto estrenarse este mes en History Estados Unidos. Aún no hay fecha prevista para Latinoamérica.

En la actualidad, Corey Harrison ya no pertenece a elenco principal del programa.