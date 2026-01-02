No se queda con los brazos cruzados. Netflix alista un electrizante estreno para el jueves 8 de enero, fecha en que uno de sus aún rivales (pronto podría concretarse una millonaria adquisición), HBO MAX, estrenará la segunda temporada de su premiada serie dramática The Pitt.

“Él y ella” (“His & Her”, por su título original en inglés) es una miniserie de seis episodios dirigida por William Oldroyd y que tiene como protagonistas a Jon Bernthal y Tessa Thompson en los roles de los esposos Jack y Anna, envueltos en un misterioso crimen.

¿DE QUÉ TRATA “ÉL Y ELLA”?

A continuación, compartimos la sinopsis oficial de la nueva miniserie de Netflix:

Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “ÉL Y ELLA”?

Junto a Jon Bernthal y Tessa Thompson, actúan en esta miniserie de Netflix Pablo Schreiber, Crystal Fox, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse y Sunita Mani.

Como recordamos, Jon Bernthal es un talentoso actor estadounidense, reconocido por diversas actuaciones, entre las que destacan sus roles en “El lobo de Wall Street”, “El contador” 1 y 2, “The Bear” y “Rey Richard”, entre otros.

Por su parte, Tessa Thompson es mundialmente conocida por su rol de Bianca en la saga “Creed”, además de sus trabajos en “Thor Ragnarok” y “Dear White People”, entre otros.

Sunita Mani es Priya y Jon Bernthal es Jack Harper en la miniserie de Netflix.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN TODOS LOS EPISODIOS DE “ÉL Y ELLA”?

Netflix liberará los seis episodios de la miniserie el mismo 8 de enero. Todo listo para una típica maratón.

HBO Max estrenará el mismo jueves 8 de enero la segunda temporada de “The Pitt”, el drama médico con Noah Wyle como protagonista. La serie se llevó varios Emmy por su notable primera temporada.