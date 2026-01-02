Jon Bernthal es Jack Harper y Tessa Thompson es Anna.
Jon Bernthal es Jack Harper y Tessa Thompson es Anna.

No se queda con los brazos cruzados. alista un electrizante estreno para el jueves 8 de enero, fecha en que uno de sus aún rivales (pronto podría concretarse una millonaria adquisición), HBO MAX, estrenará la segunda temporada de su premiada serie dramática The Pitt.

“Él y ella” (“His & Her”, por su título original en inglés) es una miniserie de seis episodios dirigida por William Oldroyd y que tiene como protagonistas a Jon Bernthal y Tessa Thompson en los roles de los esposos Jack y Anna, envueltos en un misterioso crimen.

¿DE QUÉ TRATA “ÉL Y ELLA”?

A continuación, compartimos la sinopsis oficial de la nueva miniserie de Netflix:

Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “ÉL Y ELLA”?

Junto a Jon Bernthal y Tessa Thompson, actúan en esta miniserie de Netflix Pablo Schreiber, Crystal Fox, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse y Sunita Mani.

Como recordamos, Jon Bernthal es un talentoso actor estadounidense, reconocido por diversas actuaciones, entre las que destacan sus roles en “El lobo de Wall Street”, “El contador” 1 y 2, “The Bear” y “Rey Richard”, entre otros.

Por su parte, Tessa Thompson es mundialmente conocida por su rol de Bianca en la saga “Creed”, además de sus trabajos en “Thor Ragnarok” y “Dear White People”, entre otros.

Sunita Mani es Priya y Jon Bernthal es Jack Harper en la miniserie de Netflix.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN TODOS LOS EPISODIOS DE “ÉL Y ELLA”?

Netflix liberará los seis episodios de la miniserie el mismo 8 de enero. Todo listo para una típica maratón.

HBO Max estrenará el mismo jueves 8 de enero la segunda temporada de “The Pitt”, el drama médico con Noah Wyle como protagonista. La serie se llevó varios Emmy por su notable primera temporada.

Tessa Thompson es Anna en la nueva miniserie de Netflix.

