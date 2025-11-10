Advolution, creado por IAB Perú, nació para acercar el conocimiento digital a más profesionales. En un mercado donde los grandes eventos suelen estar dirigidos solo a directivos, esta propuesta apuesta por un formato abierto, de costo accesible, pensado especialmente para mandos medios y talentos con alto potencial que rara vez pueden asistir a espacios de este nivel.

La cita es el jueves 13 de noviembre, a las 9 a.m., en el BTH Hotel Boutique Concept, ubicado en la avenida Guardia Civil 727, distrito de San Borja.

El evento es full day y combina conferencias, paneles y tracks paralelos, permitiendo que cada asistente elija los temas que más le interesen. Además, gracias a su WIFI de alta velocidad, los participantes pueden trabajar desde el lugar como si fuera su home office, sin desconectarse de sus responsabilidades.

Para las empresas, Advolution representa una herramienta de fidelización y desarrollo del talento. Invertir en aprendizaje, inspiración y conexión se traduce en compromiso y retención.

Y para los socios del IAB Perú, la experiencia incluye un beneficio especial: entradas sin costo disponibles para canje.

Más que un evento, Advolution es una experiencia diseñada para aprender, trabajar y crecer dentro del ecosistema digital peruano.