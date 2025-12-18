Cada día, decenas de peruanos residentes en el exterior se comunican desde países como España, Chile o Italia en busca de orientación sobre su futuro previsional y la manera de mantener su vínculo con la seguridad social del Perú.

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reafirma su compromiso de acompañarlos a través del canal virtual “Escríbenos desde el extranjero”.

Según datos de la ONP, el 70 % de las consultas ingresadas por este medio fueron atendidas dentro de un día hábil, lo que demuestra el esfuerzo permanente por ofrecer una atención eficiente, oportuna y cercana a los compatriotas.

La mayoría de las solicitudes provienen de peruanos que residen en España (38 %), Estados Unidos (16 %), Chile (8 %), Argentina e Italia (ambos con el 7 %). El 14 % restante se distribuye entre países como Canadá, Alemania, Brasil y Colombia. Muchas de estas consultas provienen de personas que trabajaron en el Perú, posteriormente migraron y hoy buscan conocer cómo acceder a una pensión ya sea integrando los aportes realizados en su país de residencia o exportado su pensión desde el Perú.

Consultas más frecuentes

Las principales consultas están relacionadas con la obtención del Reporte de Aportes (17 %), los requisitos para acceder a una pensión de jubilación (14 %) y el estado de su solicitud de pensión, incluyendo información sobre dónde, cuándo y cómo cobrarla (9 %).

Acceso a pensiones desde el exterior

Los afiliados que residen en países con convenios bilaterales como Argentina, Canadá, Chile, Corea del Sur, Ecuador, España o Uruguay pueden acceder a una pensión desde el exterior y acumular los aportes realizados en el Perú junto con los del país extranjero. Así, al sumar aportes puedan cumplir los requisitos y obtener una pensión.

Asimismo, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social amplía esta posibilidad a Bolivia, Brasil, Paraguay, Portugal y República Dominicana. Para conocer los requisitos pueden ingresar al siguiente enlace:https://www.gob.pe/12427-solicitar-pension-por-convenios-internacionales.

Cómo contactarse desde el extranjero

Ingresar a onpvirtual.pe En el menú inferior, seleccionar “Escríbenos desde el extranjero” Completar el formulario con la consulta

Un asesor se comunicará a través del correo electrónico registrado.

Para más información, los usuarios que viven en el extranjero pueden comunicarse a ONP Te escucha llamando al +51 1 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.