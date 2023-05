Pokémon GO y sus funciones siguen causando furor entre sus seguidores. Actualmente muchos jugadores ven como una necesidad conseguir Pases de Incursión Remota gratis.

¿Para qué sirven los Pases de Incursión Remota?

Los Pases de Incursión remota de Pokémon GO sirven para participar en las Incursiones a distancia. Esta función fue implementada en 2020 y permitió a los jugadores mantenerse activos durante la época de la pandemia, cuando las restricciones impedían a los jugadores salir de casa para enfrentarse a los Pokémon de Gimnasios.

Desde abril de 2023, los Pases de Incursión Remota son gratis en los logros de investigación de Pokémon GO. Lo único que debes hacer es completar siete días de Investigación de Campo. Si tienes suerte, el Pase de Incursión que te toque puede ser remoto. Pokémon GO cambia a menudo y solo queda esperar cómo evoluciona, según informa Nintenderos.

¿Cómo conseguir Pases de Incursión Remota?

Existen algunas pocas formas de obtener Pases de Incursión Remota gratis en Pokémon GO. La primera está basada en tener un poco de suerte al girar los Fotodiscos en los Gimnasios. Si lo logras conseguir, te recompensará con un máximo de un Pase de Incursión diario.

Actualmente hay menos restricciones en todo el mundo, por lo que usar esta función no sería tan relevante en la actualidad. Pokémon GO fue creado precisamente para que los usuarios caminen, interactúen y recorran distintos lugares fuera de sus casas.

Si la primera opción no te pareció atractiva, esta te gustará. Es una manera práctica de no conseguir Incursión Remota gratis. Deberás pagar por ellos como única alternativa. Pokémon GO incrementó el precio de los Países de Incursión Remota de 100 Pokemonedas a 190 monedas. Además, un set de tres horas vale 525 en vez de 300 Pokémonedas como sucedía antes.

Con tan solo 1 moneda se podía acceder a la Caja de eventos. Sin embargo, desde mayo de 2022 se eliminó esto, además de poder comprar los lunes para lograr un Pase de Incursión Remota. Las PokéMonedas gratis también se pueden conseguir, lo que significaría que el Pase de Incursión Remota sea gratis.

Sin embargo, nada resulta fácil, ya que hay un límite diario y para conseguirlo hay que jugar largas horas en la aplicación. Por otra parte, la realidad de la aplicación es que no todos cuentan con Gimnasios cerca y tampoco pueden acceder a estos con regularidad.

Niantic no ha considerado a las personas que viven en zonas menos pobladas. Tardó años en añadir puntos de interés en el mapa. Fueron esos mismos jugadores que hicieron uso de los Pases de Incursión Remota, para formar parte de eventos a los que no asistiría por diversos motivos.

La compañía realizó algunos cambios y descarto que sea una opción para algunos. Conseguir Pases de Incursión Remota en Pokémon GO será cada vez más difícil para los entrenadores Pokémon.

A la fecha, Niantic no le agrada para nada esta función. Ante ello, decidió incrementar el precio de los Pases de Incursión Remota, mientras que redujo las formas de obtenerlo de manera gratuita, medida que generó molestia entre los fans.

¿Cómo conseguir PokéMonedas gratis?

Existe un método que te ayudará a conseguir monedas gratis, pero solo 50 por día. Es decir, si pasas varias horas en el juego y te esfuerzas, podrías conseguir 350 monedas a la semana.

Lo que el jugador debe hacer es acercarse a una zona aledaña a un Gimnasio de Pokémon GO. El Gimnasio debe ser el color de tu equipo, si en caso no lo sea debes usar a tus Pokémon para combatir y tomar el Gimnasio.

Cuando el dominio sea tuyo, eliges a un Pokémon para defenderlo. Cuando tu Pokémon elegido sea vencido automáticamente te concederán monedas. Solo te otorgarán seis monedas por hora.

En Pokémon GO, 100 monedas digitales equivalen a 1 dólar real en la tienda. Es un método que demandará mucho esfuerzo, pero ayudará a los jugadores que no deseen gastar dinero pagando en la aplicación para adquirir objetos de la tienda.