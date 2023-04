La Semana Santa, conocida también como la Semana Mayor, es una festividad religiosa importante donde muchas personas se dedican a orar y a reflexionar sobre Jesucristo, con el objetivo de recordar su vida, pasión y muerte.

Durante estos días, se realizan diversos actos, como misas y procesiones, en muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica; sin embargo, existen lugares en otros continentes, donde no existe esta celebración. Gracias a RCN Radio, aquí te contamos cuáles son esos países:

CHINA

La mayoría de ciudadanos de este país es budista y por ende no celebran la Semana Santa. Teniendo en cuenta que solo el 1% de la población tiene creencias similares al cristianismo, en estos días se trabaja normal y no hay reconocimiento de fechas especiales.

COREA DEL SUR

Este país presenta celebraciones como: el Año nuevo occidental, el Samiljeol (Día de la Independencia), Hansik (Día de la Comida Fría), el Día Internacional del Trabajo, Sikmokil (Día del Árbol), Navidad y muchos más, pero la Semana Santa no está entre sus festividades.

JAPÓN

Dado que el país asiático no es cristiano, no celebra la Semana Santa. No obstante, sí cuenta con celebraciones al profesar la religión sintoísta.

VIETNAM

Las religiones dominantes en este país son: el confucionismo, taoísmo y el budismo. Por esta razón, la Semana Santa y la Navidad no se celebran.

KAZAJISTÁN

De acuerdo con las organizaciones internacionales, en este país no existe la libertad religiosa. Se prohíbe el cristianismo, las creencias y todas sus celebraciones.

MONGOLIA

El budismo tibetano o lamaísmo es la religión dominante en este país. Una minoría es católica y solo cuentan con tres iglesias y una catedral en la capital del país.

UZBEKISTÁN

Las costumbres y tradiciones uzbekas son las más antiguas del mundo y las más arraigadas, por lo que practicar una religión diferente está vetado. El gobierno impone estrictos controles sobre la forma en que se practica la fe islámica.

CATAR

Aunque el cristianismo ya no es considerado una religión clandestina en este país gracias a la libertad de pensamiento, la Semana Santa no se celebra en Catar.