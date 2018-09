Reach: la red social creada por un peruano que podría evitar que te asalten en la calle

Estás caminando por una zona de Lima que te es desconocida. Que tampoco te inspira tanta confianza. Dudas en ir por una calle, en cortar camino cruzando tal jirón. ¿Qué tan seguro es realmente el sector en el que voy a entrar?, te cuestionas. Lo que pagarías por saberlo y no arriesgar a que te asalten, ¿no? Buenas noticias. No cuesta nada. El peruano Moisés Salazar Vila ha creado y puesto a disposición gratuita la red social de seguridad ciudadana Reach, la cual brinda información sobre incidentes que ocurren alrededor de uno y que se puede emplear a través de un aplicativo en el celular o desde una computadora.

Reach es interesante y útil por donde se la mire porque se alimenta de reportes realizados por los mismos usuarios. Funciona así: abres el aplicativo en el celular, te registras y el sistema reconoce tu ubicación por medio del GPS del teléfono. En la pantalla, entonces, apareces en un mapa. Junto a ti, luego, se verán íconos que identifican los incidentes que han denunciado previamente otras personas que también hace uso de Reach. Puede que los haya, puede que no. Entonces, si la esquina de Carabaya con Santa Rosa tiene, por ejemplo, cuatro íconos azules en los que se ve la silueta de un ladrón, es que ya cuatro personas han sido asaltadas en ese cruce. Al darle click a cada ícono uno puede leer mensajes como estos: “Dos jóvenes de menos de 20 años me robaron la mochila ayer a las 5 pm cuando...”; “Un hombre me arranchó el celular. Vestía ....”; “A mi hermano lo cuadraron con una pistola y se llevaron su moto...”; “Un sujeto bajó de una camioneta y le robó a mi padre el televisor que acababa de comprar...”. Así, la cantidad de reportes en un mismo punto le da insumos al usuario para que tome una decisión respecto de si debe cambiar de ruta o no.

Los incidentes considerados por la red social no se restringen únicamente al hurto. También se pueden reportar personas desaparecidas, objetos sospechosos, homicidio, venta o consumo de drogas, orden público, sonidos fuertes, seguridad humana (hostigamiento o ultraje sexual), entre otros.

Reach puede emplearse en todo el mundo. El sistema trabaja en español y en inglés. Opera desde fines del 2017 y a la fecha cuenta con 20 mil usuarios, los cuales se concentran en Perú, México y Costa Rica. Los únicos requisitos: que el celular sea Android y que tenga GPS. Y si la conexión es desde una computadora: que esta cuenta con Windows 7.

En busca de socios

"El sistema tiene potencial en un contexto en el que nadie confía en las autoridades, que son quienes manejan la información sobre incidencia delictiva. Esta suele estar basada en denuncias y es conocido que solo el 20% de personas va a una comisaría tras la ocurrencia de un delito. En Reach uno puede reportar anónimamente sin temor a represalias", detalla el tecnólogo Moisés Salazar (26), quien por este proyecto ha sido reconocido internacionalmente e incluso declarado embajador por los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.



El joven cuenta que los orígenes de Reach se sostienen en su experiencia de vida.“Mis diez primeros años los viví en el Callao. Ni siquiera era la zona más brava, pero me la pasaba oyendo disparos por las noches. Mis padres vivían preocupados de que nos fuera a pasar algo. Después me mudé, pero por cuestiones laborales también debía llegar tarde a mi casa y eso siempre me generaba angustia”, detalla Moisés, quien no pudo culminar la universidad por motivos económicos. “Fui formándome de manera autodidacta. He sido muy dedicado en eso y es así como aprendí a desarrollar software en general”, acota.

La decisión de desarrollar su propia red social de seguridad ciudadana se tomó en el 2013, pero tuvieron que pasar algunos años para que él terminara de darle forma. Tales fueron las virtudes que se le vieron a Reach, que Moisés ganó en el 2016 el premio Pitch @Palace Latam, una iniciativa británica que selecciona proyectos tecnológicos de alto impacto en el mundo. Él quedó primero en América Latina y, de hecho, expuso el suyo en Londres, ante los duques de York. Luego, en el 2017, recibiría un reconocimiento como líder emergente global por el Departamento de Estado norteamericano. Este es otorgado a personas cuyos proyectos inspiran a cambios sustanciales en el planeta.

“Lo que yo busco es una alianza con el sector público. Alguna vez conversé con representantes del Ministerio del Interior y de la Policía, pero todo quedó en stand by. Pero, verá, el Estado gasta unos 32 millones de soles al año en vigilancia. De aquí al 2030, que es el año para el cual deberíamos haber cumplido los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, se estarían invirtiendo unos 320 millones de soles en vigilancia. Lo que yo le propongo al Estado es trabajar con el 0.2% del presupuesto anual y lograr mucho más de lo que se consigue ahora. Eso porque no dependemos de alguien que esté ocho horas, sino de información fidedigna que es proporcionada gratis por las mismas personas. Los ciudadanos serán nuestras cámaras”, puntualiza Salazar.

Es importante agregar que un piloto de cooperación con las autoridades ya se realiza con la comisaría de Mirones desde hace dos años. “Hemos hecho varias reuniones con los vecinos, ellos han estado haciendo uso del sistema de forma anónima y esta información viene siendo de suma utilidad al comisario”, acota. Asimismo hay ya un convenio con la Región Provincial de Satipo y la Municipalidad de San Borja. Próximamente se realizaría otro con la red de comisarías de Lurín.



Candidatos a las alcaldías del país, no estaría nada mal que "paren las orejas".