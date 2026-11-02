Lima se disfruta también lejos de la mesa. En una ciudad donde conviven la herencia prehispánica, la arquitectura colonial y la influencia de distintas comunidades, recorrer sus calles es una forma de entender la cultura que acompaña a su reconocida cocina. Para quienes llegan por The 50 Best Restaurants, estas 13 paradas ofrecen una ruta para descubrir la capital en 48 horas.

Plaza de Armas de Lima

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Plaza de Armas de Lima fue trazada por Francisco Pizarro en 1535, desde ahí se convirtió en el corazón histórico del país, tal es así, que ha sido testigo de los momentos más trascendentales desde el Virreinato hasta la República. Hoy, está rodeada por el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal y la Municipalidad. En su centro destaca una imponente pileta de bronce de 1650. Es una visita imprescindible para descubrir el legado peruano.

Catedral de Lima

Ubicada en el flanco este de la Plaza Mayor, la Catedral de Lima es uno de los grandes símbolos arquitectónicos del Centro Histórico. Su fachada renacentista y sus torres neoclásicas resguardan siglos de historia virreinal y religiosa. En su interior destacan las capillas, los altares y el coro tallado en madera de cedro del siglo XVII. También alberga los restos de Francisco Pizarro y un museo de arte religioso con valiosas piezas coloniales.

La Catedral de Lima está ubicada en la Plaza de Armas y es el principal templo católico de la ciudad y el país. (Foto: Shutterstock)

Jirón de la Unión

Caminar por el Jirón de la Unión es recorrer una de las calles más emblemáticas de Lima. Esta vía peatonal conecta la Plaza Mayor con la Plaza San Martín, entre casonas históricas, balcones de madera, galerías comerciales y edificios que evocan distintas épocas de la ciudad. Durante el siglo XX fue punto de encuentro de intelectuales y referente de la elegancia limeña. Hoy, su recorrido permite apreciar la arquitectura del Centro Histórico y hacer una pausa para probar la gastronomía peruana.

Iglesia de La Merced

En el Jirón de la Unión se encuentra la Basílica de La Merced, un templo que destaca por su ornamentada fachada de estilo barroco recargada de adornos, esculturas y detalles labrados, considerada una de las más llamativas del Centro Histórico. Su arquitectura y sus detalles escultóricos reflejan la riqueza artística del periodo virreinal. En el interior, los retablos dorados, las pinturas coloniales y las capillas laterales invitan a descubrir su legado religioso. Allí también se venera a la Virgen de las Mercedes, reconocida como Patrona de las Armas de la República del Perú.

Iglesia y Convento de San Francisco

Con su característica fachada amarilla y su arquitectura barroca, la Basílica y Convento de San Francisco conserva parte del esplendor de la Lima virreinal. Sus claustros, decorados con azulejos sevillanos, y su histórica biblioteca forman parte de un recorrido por el patrimonio religioso de la capital. Uno de sus mayores atractivos son las catacumbas, antiguas criptas subterráneas que funcionaron como cementerio durante la época colonial y cuyos restos óseos se conservan hasta hoy.

Este museo llama la atención de los turistas nacionales y extranjeros, ya que cuenta con criptas subterráneas donde se encuentran los restos óseos de los antiguos habitantes de Lima.

Calle Capón

El Barrio Chino, también conocido como Calle Capón, refleja más de 150 años de migración china en Perú. Destaca el icónico Arco Chino, un pórtico inaugurado en 1971 como obsequio de la comunidad para conmemorar el sesquicentenario nacional. Su inscripción “Bajo un mismo cielo, todos somos iguales” resume el valioso legado tusán. Este sector es un vibrante espacio de encuentro en el Centro Histórico, famoso por su gastronomía, su cultura y sus tradiciones.

Parque Kennedy

En el corazón de Miraflores, el Parque Kennedy combina áreas verdes, actividad cultural y movimiento comercial en un espacio que reúne tanto a limeños como a visitantes. Es conocido popularmente como el Parque de los Gatos por la presencia de numerosos felinos que habitan el lugar. Una parada ideal para descansar, observar la vida cotidiana del distrito y probar unos picarones.

Parque del amor

Ubicado sobre los malecones de Miraflores con vista al mar, este emblemático parque destaca por sus coloridos mosaicos inspirados en el romance y por albergar la icónica escultura El Beso, del artista Víctor Delfín. Al atardecer, ofrece una puesta de sol inigualable sobre el océano Pacífico, ideal para disfrutar mientras se leen fragmentos de poemas de amor grabados en sus muros. Este es uno de los escenarios más fotogénicos de Lima.

Plaza de Barranco

La plaza principal de Barranco, conocida también como Parque Municipal, reúne el encanto de uno de los distritos más bohemios de Lima. Rodeada de casonas coloridas, faroles y espacios para sentarse, invita a recorrer sus alrededores sin apuro y descubrir la arquitectura tradicional del barrio. La iglesia de la Santísima Cruz destaca en el entorno por su diseño neoclásico. Desde aquí, puedes continuar a pie hacia el Puente de los Suspiros y la Bajada de Baños, un recorrido que conduce hacia el mar.

Puente de los suspiros

Inaugurado en 1876, este puente de madera es el ícono más representativo de Barranco y une calles tradicionales con la bajada hacia el mar. Famoso por su ambiente romántico, su entorno combina historia, arte y vida bohemia. La tradición popular señala que quien lo cruza conteniendo la respiración verá cumplido su deseo de amor. A su alrededor, coloridas casonas, murales y galerías completan este mágico e imperdible escenario limeño.

El Puente de los Suspiros ofrece el toque romántico a la ruta de Lima.

Huaca Pucllana

Un salto impresionante hacia el pasado prehispánico en medio de la modernidad urbana. La Huaca Pucllana, importante centro ceremonial de la cultura Lima, construída entre los 200 d.C. a 700 d.C., destaca por su singular técnica antisísmica de adobes colocados verticalmente, conocida como “libreros”. Como recomendación, el trayecto nocturno se convierte en un imperdible debido a la impactante iluminación de la imponente pirámide de adobe.

Museo Larco

Ubicado en una elegante casona virreinal del siglo XVIII, el Museo Larco alberga una de las colecciones de arte precolombino más importantes del Perú. Sus salas exhiben cerámica, textiles y orfebrería que revelan la riqueza de las antiguas civilizaciones.Es mundialmente famoso por su sección de cerámica erótica, que explora la fertilidad y sexualidad mochica. Sus hermosos jardines y su exclusivo restaurante completan una visita cultural inolvidable.

Museo de Arte de Lima (MALI)

Instalado en el histórico Palacio de la Exposición, el Museo de Arte de Lima (MALI) propone un recorrido por cerca de tres mil años de historia artística peruana. Su colección reúne piezas que permiten explorar las expresiones culturales del país desde la época prehispánica hasta periodos más recientes. El edificio, inaugurado para la Exposición Nacional de 1872, destaca por su estructura de hierro y su arquitectura inspirada en modelos europeos. La visita puede complementarse con un paseo por los jardines del Parque de la Exposición y sus muestras temporales.