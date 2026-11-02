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Resumen

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La Plaza Mayor de Lima es uno de los infaltables en un recorrido de 48 horas.
La Plaza Mayor de Lima es uno de los infaltables en un recorrido de 48 horas.
Por Alejandra Garboza

Lima se disfruta también lejos de la mesa. En una ciudad donde conviven la herencia prehispánica, la arquitectura colonial y la influencia de distintas comunidades, recorrer sus calles es una forma de entender la cultura que acompaña a su reconocida cocina. Para quienes llegan por The 50 Best Restaurants, estas 13 paradas ofrecen una ruta para descubrir la capital en 48 horas.

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