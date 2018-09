El otro día me crucé con la campaña #MásCercaDeTi de helados D'Onofrio. Seguro más de uno de ustedes también. Su presencia en Instagram está siendo muy fuerte. El motivo de esta campaña es informar el lanzamiento de un nuevo servicio digital: “Entérate cuando estemos #MásCercaDeTi”. Debo confesar que su despliegue de pauta publicitaria digital, ese que muestra un smartphone proyectando un mapa marcado por símbolos de geolocalización con una paleta de helado en su interior, capturó toda mi atención. Cuando empecé a indagar más sobre esta nueva iniciativa de Nestlé Perú, me topé con el formulario de contacto donde preguntan: “¿dónde estás durante el día? ¿A qué teléfono celular te podemos escribir?”, además de solicitar el llenado de tus datos personales. Al final, revelan que el servicio consta en que, “te avisamos por SMS cuando un heladero esté cerca de ti”.

No es por ser pincha globos pero cuando me topé con dicha campaña, el ‘look & feel’ me hizo volar un poco y pensé que habían creado un App con el cual iban a empezar a trabajar con Notificaciones Push de cara al usuario. Así podrían personalizar mensajes, segmentarlos y más. Con un aplicativo móvil se puede obtener mucha más data de los usuarios, así como geolocalizar las notificaciones. Con esto no estoy afirmando que lo que han lanzado está mal. Solo pensé que iban a ir un poco más allá de las notificaciones vía mensaje de texto. Aunque se rumorea que estarían trabajando en un proyecto más profundo para inyectar IOT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés) con el que buscan colocar un dispositivo en los ‘carritos’ o triciclos de sus heladeros. Con ello mapearían sus rutas y obtendrían más información logística con la que podrían mejorar su servicio de venta b2c.

Hoy se habla bastante sobre las Smart Cities y el tema se ha puesto de moda durante esta campaña de Elecciones Regionales y Municipales 2018 donde la mayoría de candidatos buscan encandilar a sus posibles votantes con propuestas vinculadas a IOTs que buscan mejorar, en Lima, temas que nos alarman como la delincuencia. Así como el famoso botón de pánico que ha adquirido popularidad en los últimos días. Incluso, esta tecnología también se quiere utilizar para erradicar situaciones indecentes en servicios de taxi como Uber, entre otras empresas de taxi a través de dispositivos móviles.

Nuestro país está en pañales en cuanto a IOTs en distintos campos, pero se vienen realizando esfuerzos para incrementar el uso de estas tecnologías. “La red de Internet de las Cosas permite conectar dispositivos a bajo costo que operan en una frecuencia de espectro de uso libre y con un reducido requerimiento de energía, señaló Mario Bibolini (CEO de WND –Sigfox–), en su paso por Lima y antes de dirigirse a Puno. Sí, en la ciudad del Lago Titicaca se llevará a cabo (del 27 al 29 de setiembre) la Novena Convención de Empresas de Distribución Eléctrica y Bibolini será uno de los expositores. Ahí se expondrá el avance de la tecnología en el campo de la energía eléctrica, así como se darán a conocer distintas soluciones de innovación en dicho sector a nivel nacional e internacional.

Para no alejarnos de nuestra realidad, en países hispanohablantes como México se viene impulsando con mayor intensidad este tipo de tecnologías. Por citar un ejemplo, se ha vuelto muy popular el medidor inteligente de gas. En el campo de las smart grids (red eléctrica inteligente) la tecnología del Internet de las Cosas de Sigfox viene dando la hora a nivel mundial. Dicha marca francesa cuenta con más de tres millones de objetos conectados cubriendo casi en su totalidad (95%) de la población española y nuestro país no está siendo ajeno a ello. Pensemos en la infinidad de rubros y situaciones en las que podríamos vernos beneficiados con estas IOTs. Por lo pronto, el Gobierno se ha puesto las pilas para implementar el rastreo satelital de embarcaciones de pesca artesanal para reforzar la vigilancia, casos de pérdida, así como depredación ilegal de los recursos hidrobiológicos.