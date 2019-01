Eclipse "Superluna de sangre de lobo" | ¿Por qué lleva ese peculiar nombre?

El 20 de enero tendrá lugar un peculiar evento astronómico que no se volverá a repetir hasta el 2021. Nos referimos al eclipse de “Superluna de sangre de lobo”, fenómeno que será visible en toda Latinoamérica y partes de Europa Occidental y África.



Un acontecimiento como este llama la atención porque ofrece un impresionante espectáculo visual; sin embargo, en esta ocasión, sorprende también el extraño nombre con el que se le ha denominado. A continuación, te explicaremos cuál es la razón de tal denominación.

El origen del nombre

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol, generando penumbra sobre nuestro satélite. Los tres cuerpos celestes deben estar perfectamente alineados para que esto suceda.



Asimismo, habrá una superluna, ya que la Luna se verá más grande. Esto debido a que coincidirá con el máximo acercamiento de nuestro satélite a la Tierra.



Además, veremos una Luna “de sangre”, ya que tendrá un color rojizo. Y ello se debe a que la luz del sol no llegará directamente al satélite, sino que parte de esa luz será filtrada por la atmósfera terrestre y se proyectarán sobre la Luna los colores rojizos y anaranjados.



Finalmente, se habla de una "Super luna de lobo", para referirse de una forma más próxima a las ideas esotéricas a la luna llena de enero que coincidía con los aullidos de los lobos en las noches de invierno (hemisferio norte).

¿A qué hora se verá en Perú, México, España y Argentina?

El fenómeno durará poco más de tres horas, y a diferencia de los eclipses de Sol, no se necesitarán gafas especiales de protección parar seguir el eclipse total de Luna.



En América Latina, el horario será entre las 23: 36 p.m. y las 04:48 a.m. del 21 de enero. La hora de pleno apogeo del fenómeno serán las 02.:12 a.m. para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.



En Cuba, Perú, Colombia y Nueva York, la superluna tendrá lugar entre las 21:36 p.m. del 20 y las 02:48 a.m. del 21, y su hora álgida será sobre las 00:12 horas de la noche.



En México, la superluna de sangre será entre las 21:33 p.m. del 20 y las 00:50 a.m. del 21, mientras que las 22:13 p.m. será el momento de apogeo en el que mejor se podrá observar desde la Ciudad de México.



Finalmente, en España y el resto de Europa, se podrá seguir el fenómeno astronómico entre las 02:33 a.m. y las 05:50 a.m. de la madrugada del lunes.

Cómo seguir el evento desde internet

Algunos sitios de internet también transmitirán el eclipse.

En YouTube:

En Facebook:

