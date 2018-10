China planea crear su propia "luna artificial" para iluminar una ciudad

China planea lanzar su propia "luna artificial" hacia 2020 para reemplazar la iluminación urbana y reducir los costes de electricidad en las ciudades, publica este viernes la prensa estatal.



Chengdu, una ciudad de la provincia de Sichuan (sudoeste), está desarrollando unos "satélites brillantes" que iluminarán junto a la luna real, pero serán ocho veces más luminosos, según informa el China Daily.



La primera 'luna' hecha por el hombre será lanzada desde el Centro de lanzamiento de satélites Xichang en Sichuan, indicó Wu Chunfeng, jefe de la organización responsable del proyecto, la Tian Fu New Area Science Society. Si el primer lanzamiento tiene éxito, se lanzarán otras tres en 2022, agregó.

Si el lanzamiento tiene éxito habrá tres más en 2022. (Foto: AFP)

El primer lanzamiento tendrá carácter experimental, pero los satélites lanzados en 2022 "serán reales" y tendrán "un gran potencial cívico y comercial", explicó Wu en una entrevista con el China Daily.



Al reflejar la luz del sol, los satélites pueden reemplazar la iluminación urbana en ciudades o zonas urbanas, ahorrando unos 1.200 millones de yuanes anuales (170 millones de dolares) en electricidad en la ciudad de Chengdu, cuando la luna artificial ilumine un área de 50 km2, precisó el responsable.



La fuente de luz extraterrestre puede también ayudar en labores de rescate en zonas que han padecido desastres y sufren cortes del suministro eléctrico.



La AFP no pudo contactar con Wu ni con el grupo Tian Fu New Area Science Society para confirmar esta información.



China no es el primer país que trata de captar luz solar. En los años 90, se informó de que científicos rusos usaron espejos gigantes para reflejar la luz desde el espacio, en un proyecto experimental llamado Znamya o Banner.

Fuente: AFP

