Las mediciones cosmológicas muestran que el universo se está expandiendo, y si uno regresa esa expansión en el tiempo, llega a un punto en donde toda la masa se concentra en un solo lugar. ¿Qué hubo antes de ese “lugar”? Nadie lo sabe, aunque el fallecido profesor Stephen Hawking creyó saber qué ocurrió antes del Big Bang.

En una entrevista para el programa Star Talk, del conocido astrofísico Neil deGrasse Tyson, Hawking dijo a inicios de marzo que antes del Big Bang no hubo nada. "La condición límite del universo es que no tiene límite", explicó Hawking refiriéndose a la Propuesta de No Limite, una teoría que él mismo trabajó con el físico James Hartle.

Esta teoría (también conocida como Estado Hartle-Hawking), es una propuesta de física teórica y cosmología cuántica sobre el estado del universo antes de la época de Planck. En este modelo el universo no tiene origen como nosotros lo entendemos porque el tiempo no existía antes del Big Bang (es justamente con este que se crea el espacio-tiempo).

Por eso, para Hawking no tenía sentido preguntar qué hubo antes. “Es lo mismo que pensar qué hay al sur del polo sur de nuestro planeta”, sostuvo en el fragmento de entrevista que fue publicado por la página web Popular Science.

“Si pensáramos que la Tierra es plana podríamos imaginar que es factible continuar caminando hacia al sur de forma indefinida” explicó Hawking. “Sin embargo, la realidad es otra: nuestro mundo es redondo y no es posible andar más allá del polo sur, igual que es imposible conocer qué hubo antes de la gran explosión que originó el cosmos porque, sencillamente, no hubo nada antes”, sentenció.

Esta no es la primera vez que el famoso profesor habla en público sobre este intrigante modelo cosmológico. En noviembre del año 2016, lo mencionó en un encuentro que tuvo en la Academia Pontificia de la Ciencias en el Vaticano. Fue una manera bastante elegante de decirle al clero presente que no se necesitaba de la presencia de un dios para explicar el origen del universo. Como era de esperarse, el comentario pudo haber causado incomodidad entre los asistentes.

El Big Bang es una teoría bastante aceptada entre los científicos. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un consenso entre toda la comunidad científica. El físico brasileño, Juliano Cesar Silva Neves es parte de un grupo de investigadores que se atrevieron a imaginar un origen distinto. En un estudio publicado recientemente en la revista "General Relativity and Gravitation", Neves propone la supresión de un aspecto clave para el modelo cosmológico estándar: la necesidad de la singularidad del tiempo y espacio conocida como el Big Bang.

