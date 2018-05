La inhabilitación del delantero peruano Paolo Guerrero para participar en el Mundial de Rusia 2018 ha puesto la pregunta sobre la mesa.



El "Depredador" fue suspendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en francés) durante 14 meses, tras dar positivo por "benzoilecgonina", un "metabolito de la cocaína", en un control llevado a cabo tras el partido contra Argentina por las eliminatorias sudamericanas en 2017.



El deportista ha dicho que no entiende por qué está siendo castigado por las autoridades del deporte internacional.



Cuando el periodista de la BBC Paul Harris le preguntó a Guerrero cómo entró esa sustancia en su sistema, Guerrero respondió: "En realidad no sabemos, se supone que fue un mate de coca".



De acuerdo con el futbolista, él había pedido un té de anís en el hotel donde se encontraba concentrada la selección peruana y cree que le dieron otra bebida.

BBC News Mundo consultó varias fuentes y conversó con tres expertos a quienes no se les mencionó ni se les preguntó por el caso de Paolo Guerrero, sino que se les planteó la pregunta: ¿es posible dar positivo en una prueba de dopaje después de tomar mate de coca, té de coca o una infusión con hojas de coca?

Los tres coincidieron en su respuesta: sí es posible.

--- El metabolito ---



"Quizás la dosis puede ser muy baja y uno no nota excesivamente el efecto estimulante", le dijo a BBC Mundo desde Barcelona, España, Francheck Drodnic, experto de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Sant Joan de Déu.



"(También puede ser que) en algunas ocasiones se haya tomado y no dé positivo porque la dosis era extraordinariamente baja, pero lo normal, lo habitual es que cualquier infusión de hojas de coca dé positivo en un control de dopaje", señaló el doctor.

La deshidratación de las hojas de coca con que se haga el té influirá en cuánto del metabolito llega al sistema de quien lo consume. (Foto: Getty)

De acuerdo con Drodnic, la explicación es que los metabolitos de la coca, que son activos, siguen presentes.



La doctora Rosalía Anaya Pajuelo, directora del Centro Toxicológico Cetox de Perú, le explicó a BBC News Mundo que el benzoilecgonina es un metabolito: "Ahí es donde está el concentrado de la coca que se va a encontrar en la orina".



Un metabolito es una molécula, una parte ínfima de la sustancia que se está analizando y que resulta después de que dicha sustancia haya pasado por nuestro hígado o nuestros tejidos.



"Quedan moléculas que ya no tienen la propiedad de la sustancia original y son las que aparecen en la orina y las que evalúan los laboratorios de dopaje", indicó Drodnic.



Para explicar que es un metabolito, el experto puso como ejemplo la gasolina.



"Es como si miráramos lo que sale por el tubo de escape de un vehículo: esos trocitos de hollín, de polvo que vemos son el metabolito -por decirlo de alguna manera- de la gasolina".

--- Una tradición ---

​

El mate de coca o té de coca es una bebida hecha con hojas de la planta Erithroxylum coca y forma parte de la tradición de algunas comunidades en Sudamérica, especialmente en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.



El té de coca, explicó Pajuelo, se usa en Perú para el mal de altura.

La benzoilecgonina se puede encontrar en la orina.

La hoja de coca tiene vitaminas y "muchas propiedades buenas", señaló.



Los viajeros la toman y "también se usa para el cansancio, para los gases, el reflujo".

--- Otros factores ---



Tras ser consultado por BBC News Mundo, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, indicó que "respecto a la supuesta positividad de ser detectada en una prueba cualitativa de dopaje tras ingerir mate de coca, dependerá de diferentes parámetros como cualquier otra posible detección de tóxicos y sus metabolitos".



Entre los factores mencionados por ese organismo están:



-La adecuación del aparataje empleado

-La calidad de los reactivos

-La calidad de la muestra a analizar

-La adecuación de la matriz biológica a estudiar

-El patrón de consumo

-La pureza de la sustancia

-La correcta ventana y tiempo de detección de tóxicos



"No obstante, suponiendo un estudio adecuado y en condiciones normales, sí es de esperar la detección de los metabolitos de dicha droga, entre ellos, la benzoilecgonina", indicó el instituto.

--- Estudios ---



Pajuelo le contó a BBC News Mundo su experiencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde enseñó toxicología por 30 años.

Turistas y viajeros que visitan los países andinos usan el té o maté de coca para enfrentar el mal de altura.

"Se hicieron trabajos en los que los voluntarios tomaron mate de coca, luego se les hacían las pruebas y daban positivo", indica desde Perú.



Aunque, advierte, la presencia de coca en los tés o mates es "muy poca" y, por ende, su presencia en la orina es apenas perceptible por su color.



"Es un color bien suavecito, muy tenue (…) no muy contundente" comparado con lo que ocurre cuando se ha consumido cocaína.



En el estudio publicado en 1996: "Identification and quantitation of alkaloids in coca tea" ("Identificación y cuantificación de alcaloides en el té de coca"), publicado en la revista especializada Forensic Science International, los autores, AJ Jenkins, T. Llosa, I. Montoya y EJ. Cone, concluyeron:



"Este estudio ha demostrado que el consumo de una taza de té de coca resulta en concentraciones detectables de metabolitos de cocaína en la orina por al menos 20 horas. Por consiguiente, las personas que beben té de coca podrían dar positivo en una prueba de orina para detectar cocaína".



A una conclusión similar llegaron científicos de la Universidad de Melbourne, Australia, en un estudio publicado en 2005, cuando analizaron muestras de orina de personas que habían consumido mate de coca y encontraron benzoilecgonina.



--- En el deporte ---



Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta cuando se analiza el caso de las infusiones con hojas de coca es cuán disecadas estaban en el momento de producir la bebida porque la cantidad de metabolito activo puede variar.



El mate de coca o té de coca es una bebida hecha con hojas de la planta Erithroxylum coca. (Foto: Getty)

"Alguien puede tomar una infusión de coca y cuando le hacen un control de dopaje, a lo mejor no da positivo porque quizás esa hoja de coca estaba muy deshidratada, llevaba tiempo, la infusión estaba muy diluida y no tenía casi efecto y en el momento en que le hicieron el control de dopaje pasó tanto tiempo que ya no aparecían metabolitos en la orina".



De acuerdo con Milton Rojas, consultor del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) de Perú, no existe mucha investigación sobre los efectos a largo plazo del té de coca o del mate de coca.



"Cuando uno toma un mate de coca uno está ingiriendo cocaína en una cantidad mínima que no te va a generar ningún tipo de problema (…) Lo que ocurre con una tasa promedio de mate de coca es insignificante", indicó el psicólogo clínico.



"En términos deportivos, si bien no está documentado científicamente, no creo que tomarse un mate de coca te pueda dar una ventaja extraordinaria en términos de competencia. Eso es un punto de agenda para la investigación".



Sin embargo, para Drodnic es importante hacer la advertencia:



"Hay que avisárselo a nuestros deportistas, sobre todo a aquellos que vienen de países donde tomar estos productos es un aspecto social, habitual. Tienen que saber que pueden dar positivo", indica el doctor.