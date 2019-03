La sonda InSight de la NASA tiene tres misiones en la superficie de Marte: medir la temperatura del planeta a cinco metros de profundidad, analizar movimientos sísmicos y estudiar las variaciones del polo norte marciano en su órbita en torno al Sol, sin embargo, no todas las cosas están saliendo según los planes de la agencia federal, ya que actualmente el taladro del robot se encuentra "atrapado".

Realmente los científicos no tienen tan claro qué es lo que ocurre con el instrumento HP3 (Heat and Physical Properties Package) de InSight -también conocido como el "topo"-, solo que desde el pasado 2 de marzo no ha podido continuar con su tarea.

Es por esto que en un nuevo esfuerzo por continuar con una de las misiones de la sonda, la NASA anunció que a finales de este mes, el equipo planea realizar una prueba de martilleo de 10 a 15 minutos. Eso permitirá que el sismómetro de InSight "escuche" al topo golpeando cualquier obstáculo que haya golpeado, ofreciendo posibles pistas sobre qué puede estar bloqueándolo.

Entre las posibilidades de lo que realmente está ocurriendo, la agencia espacial sondea que el instrumento esté siendo bloqueado por una sola roca o una capa de grava, o que alguno de los cables que haya atascado en algo dentro de la carcasa protectora del HP3.

Cuando InSight realice estos martilleos para buscar respuestas, la cámara en el brazo robótico fotografiará la estructura de soporte del "topo" con la esperanza de captar cualquier posible movimiento inducido por el topo durante el martillado.

Además, el próximo mes una réplica de HP3 se enviará al Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA en Pasadena, California. Eso permitirá que el equipo comience las pruebas en concierto con los ingenieros del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) que trabajan con modelos similares en Bremen, Alemania.

"Emol" de Chile, GDA

