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Resumen

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Ilustración de Anthropic sobre su nueva herramienta 'open source'. (Foto: anthropic.com)
Ilustración de Anthropic sobre su nueva herramienta 'open source'. (Foto: anthropic.com)
Por Agencia Europa Press

Anthropic está trabajando en un sistema de código abierto que es capaz de verificar el modelo de Inteligencia Artificial (IA) que fue usado para generar una respuesta con el objetivo de ayudar a evaluadores independientes y clientes a asegurarse de que los ‘tokens’ usados provienen del modelo por el que pagaron o que están evaluando.

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