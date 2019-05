Motorola One Vision, un móvil que destaca por su cámara de 48MP y la presencia de Android One | FOTOS Del lado frontal, el nuevo One Vision deja de lado el notch del Motorola One e integra la cámara de 25MP bajo la modalidad hole-punch, al estilo Galaxy S10 E

- / - Posee una batería de 3500 mAh con carga rápida Turbo Power, tiene un conector de audio, NFC, puerto USB tipo C y cuenta con una ranura para tarjetas microSD. (Foto: Motorola) - / - El Motorola One Vision sigue los pasos del Motorola One, un smartphone que también utiliza Android One, una versión pura provista de forma directa por Google. (Foto: GMSArena) - / - Es el primer modelo de Motorola en utilizar el procesador Exynos 9609 de Samsung. (Foto: Motorola) - / - Cuenta con la tecnología Quad Pixel, que permite ofrecer un modo nocturno para poder registrar imágenes en condiciones de baja luminosidad. (Foto: Motorola) - / - Cuenta con dos cámaras posteriores. Una de 48MP y otra de 5MP. (Foto: GMSArena) - / -