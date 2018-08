“Perú en la mira de Airbnb y viceversa”, por Sergio Sicheri

Fue mi primera vez. Recuerdo haber sentido mucho miedo. Había llegado cerca de las 3 de la tarde a su casa y él no estaba. Aquel día fue elegido Donald Trump como presidente. Y yo no sabía si él estaría en contra de los latinos en Estados Unidos. Me daba vergüenza utilizar la televisión de su sala. Ya era de noche y yo quería seguir las noticias. ¿Y si me encontraba cocinando sin habernos conocido? El hecho de llegar tarde podría ser una estrategia para encontrarme dormido. ¿Si me pasaba algo? Fueron tantas cosas las que pasaron por mi cabeza en aquel primer Airbnb del propietario Jay Stott en Albany, una ciudad verde, de muchos vecinos y ‘restaurancitos’ acogedores en la que me hospedé en San Francisco.

Hoy la empresa Airbnb es líder en comercialización online de servicios de alojamiento. Si bien fue creada hace 10 años (en 2008), considero que alcanzó su popularidad en 2016. Justo el año en que incorporó el uso de Blockchain en su modelo de economía colaborativa donde los usuarios pueden registrar sus viviendas en la web, para ofrecerlas a viajeros como hospedaje, normalmente, a precios más bajos. Aquél 2016 también fue el año en el que utilicé Airbnb por primera vez en su ciudad natal. Sí, la exitosa "start-up" nació un 11 de agosto, en San Francisco (SFO). Aquel día, Brian Chesky y Joe Gebbia, sus fundadores, ya no podían pagar la renta de su departamento en SFO. Fue así, que decidieron colocar tres colchonetas en su sala de estar y las alquilaron como un "Air bed and breakfast" (colchón inflable + desayuno) que con los años se abrevió a Airbnb.

El mercado en el que se mueve Airbnb es cada vez más complicado. En el camino han surgido excelentes páginas web como: Booking.com, Hotels.com, Hotwire.com, Expedia.com, entre otras. En ninguna he tenido alguna experiencia mala y también ofrecen muy buenos servicios de alojamiento. Pero, es claro que la competencia directa de Airbnb es Booking. Ambas plataformas vienen desarrollando sus propios ‘skills’ y los puedes leer en el excelente “vs.” del artículo publicado en Hotelperunews.com que resume el análisis realizado en LinkedIn por Mario Gaviria, el Managing Director de Liligo.com (otra reconocida plataforma digital para viajes y estadías).



El año pasado estuve en Buenos Aires para el evento Digital Media Latam de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WanIfra) y recuerdo que una semana antes del viaje, la mayoría de hoteles del centro bonaerense estaban copados. Solo quedaban algunos con tarifas muy elevadas. Yo andaba enfocado en conseguir un buen cuarto, con una gran televisión con cable. Aquel 15 de noviembre del 2017 me tocó presenciar desde Argentina... cómo Perú, mi querida selección, clasificaba después de 36 años a un Mundial. Esa vez, me salvó Booking.com. Pude reservar un gran departamento, con todas las comodidades y sobre todo, con una tele grande. Recuerdo que me costó la mitad del precio (por noche) que cualquier otro hotel que busqué en el centro de Buenos Aires. Lo más interesante fue que quienes me alquilaron dicho alojamiento a través de Booking, fueron gestores de departamentos turísticos. Este es un nuevo puesto de trabajo y una oportunidad que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y con conforme se ha ido dinamizando el mercado online hotelero. Alguna vez me dijo un profesor universitario: “el mundo digital avanza con tanta velocidad que seguro que en tres años tendrás un puesto de trabajo que aún no ha sido creado”. Esto es verdad y fue así.

Ciudades como Barcelona y París concentran el mayor número de alojamientos de Airbnb en el mundo. Y sus propios números lo avalan. Para que tengan una idea, la mayor cadena de hoteles del Mundo, Marriot (con sus más de 30 marcas), hacia fines del 2017 contaba con 1,3 millones de habitaciones. Hoy, Airbnb tiene una presencia en 191 países, unas 81 mil ciudades y suman más de cinco millones de alojamientos.

Las cifras de Air Bed and Breakfast han puesto en alerta a distintos organismos en países donde los alojamientos online vienen ganando un gran pedazo de la torta del mercado hotelero. Perú no es ajeno a ello. Chip Conley, director estratégico de hotelería y liderazgo de Airbnb, habló con El Comercio sobre el impacto de las regulaciones de su plataforma: “Creo que el negocio de alojamiento en hogares particulares y el de hotelería pueden convivir en un mismo lugar… Probablemente el Perú no está tan avanzado en términos de regulación frente a otros países, pero cuando ves que hay otros lugares en el mundo en los que se han dado reglamentos, debemos de reconocer que el Perú podría hacer lo mismo”.

Si bien algunos hoteleros vienen afirmando su posición sobre lo injusto que es operar sin regulaciones en nuestro país. Para Airbnb, los números son claves y Perú es el tercer mercado más grande al que apuntan en América Latina. Y sumado al éxito que ha tenido su negocio a nivel mundial, es claro que se vienen tiempos para redefinir la hotelería en nuestro país y revisar las normativas para que no ocurran los mismos problemas que se suscitaron con Uber.

Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.