El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió ante el Congreso que su empresa recolecta información y datos personales de personas que no están registradas en la red social con motivos de seguridad, aunque negó tener conocimiento de la práctica, o al menos con el término con el que se describió: 'perfiles en la sombra'.

Durante la audiencia con el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el representante de Nuevo México, Ben Lujan, preguntó a Zuckerberg acerca de los 'perfiles en la sombra', término que se utiliza para referirse a los datos que Facebook recopila sobre los no usuarios y otros datos ocultos que la red social tiene, pero que no ofrece de forma abierta, explica el sitio "TechCrunch".

Mark Zuckerberbg dijo carecer de la información exacta de cuántos puntos de datos tiene cada usuario de Facebook. (Foto: AFP) AFP

"Congresista, en general... recolectamos datos de personas que no se han registrado en Facebook por propósitos de seguridad, para evitar ese tipo de scraping al que se estaba refiriendo [búsquedas inversas basadas en información pública como números de teléfono]", dijo Zuckebrerg ante la pregunta si Facebook tiene perfiles detallados de personas que nunca se han registrado en la plataforma.

Tras esta respuesta, Lujan insistió preguntando "¿entonces estos se llaman perfiles en las sombras, es eso a lo que han referido algunos?" Zuckerberg dijo que no lo sabía, pues no está familiarizado con dicho término. Lo que siguió fue un continuo arrinconamiento contra el CEO de Facebook con preguntas que no supo responder.

Zuckerberbg dijo carecer de la información exacta de cuántos puntos de datos tiene cada usuario de Facebook. Tampoco supo responder cuántos puntos de datos tiene su empresa de un usuario promedio ajeno a la red social. Lo que finalmente llevó a Lujan si alguien que no está en la plataforma puede pedir que sus datos dejen de ser utilizados.

"Congresista, cualquiera puede deshabilitar cualquier recopilación de anuncios para publicidad, usen nuestros servicios o no. Pero para evitar que la gente haga scraping de información pública, necesitamos saber cuándo alguien está intentando acceder repetidamente a nuestros servicios", respondió Zuckerberg.

Facebook cuenta con una página que dice "No tengo una cuenta de Facebook y me gustaría solicitar todos mis datos personales almacenados en Facebook". El anuncio te dirige a un formulario que invita a ir "a tu página de Facebook y luego, en la configuración de su cuenta puede descargar sus datos". Significa que alguien que no tiene cuenta no puede reclamar la privacidad de su información.

En un artículo de 2013, la periodista Natasha Lomas explicó es que un usuario ajeno a Facebook que se comunicó por correo electrónico o teléfono móvil con alguien que permitió a la red social rastrear su correspondencia, dio acceso a que sus datos de contacto se asimilen sin su consentimiento expreso.

El periodista Taylor Hatmaker indicó para "TechCrunch" que tanto usuarios como no usuarios de Facebook no tienen forma de determinar la cantidad total de datos que la red social almacena.