YouTube ofrece a algunos países la posibilidad de descargar videos desde la aplicación para guardarlos en la memoria y verlos después sin conexión. Este servicio se ha venido ampliando a más lugares con el tiempo.

Según el portal Android Police, algunos usuarios de Android, en ciertas partes el mundo, han visto hace poco en la app de YouTube, la aparición de un botón, desde el que se pueden descargar los videos publicados en la plataforma.

A pesar de que Google no ha publicado una lista de países en los que está permitido la descarga de videos de YouTube, usuarios del Líbano e Irak han confirmado que la función ya está disponible. Sin embargo, no se conoce si llegará a países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Este botón estará ubicado debajo de la ventana de reproducción de cada video, desde el cual es posible descargarlo en la memoria interna del móvil, tras haber escogido en qué calidad se desea guardar. Pero, tal y como sucede con YouTube Go, los videos descargados solo se pueden reproducir en YouTube y no en otros reproductores.

Cabe resaltar que los videos descargados en YouTube no consumen datos móviles, ni sufrirán cortes debido a conexiones inestables de la red. Asimismo, es bueno saber que no será posible descargar videos de música como videoclips, pues el botón de descarga no estará disponible.