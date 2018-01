“Detective Pikachu”: Confirman fecha de lanzamiento del videojuego

Ya hay fecha para el lanzamiento de “Detective Pikachu”, el videojuego de acción y aventura basado en la saga de Pokémon. La desarrolladora ha dicho en su portal web que la entrega estará disponible a partir del 3 de marzo. Acompaña al anuncio un tráiler de YouTube del juego.

En esta ocasión, la popular criatura amarilla no se encargará de electrocutar a sus enemigos, sino que tendrá que resolver los más misteriosos casos, como todo un detective profesional, en compañía de un joven llamado Tim Goodman.

El padre de Tim ha desaparecido y para encontrarlo deberás buscar pistas a lo largo de varios casos hasta resolver el misterio en la ciudad Ryme Cite, como se observa en el clip de YouTube. Definitivamente una de las cosas que más llama la atención son las diferencias de este pikachu con el de la serie, ya que no solo posee el doble de tamaño, sino que también puede hablar (y lo hace de forma muy peculiar).

El juego de formato episódico recibirá su segundo capítulo en marzo en Japón, y será entonces cuando esté disponible en occidente con ambos episodios incluidos. “Detective Pikachu” llegará para la consola Nintendo 3DS.

Actualmente, ya hay una película basada en el videojuego que contará con Ryan Reynolds como el Detective Pikachu. El resto del elenco estará conformado por Kathryn Newton (Big Little Lies) y Justice Smith (The Get Down).



